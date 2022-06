Perché degli scarafaggi che hanno digerito polvere lunare sono stati messi all'asta?

RR Auction è un'azienda con sede nel New Hampshire che è specializzata in oggetti legati allo spazio e recentemente ha messo all'asta un oggetto molto particolare. Stiamo parlando, infatti, di tre scarafaggi che hanno mangiato polvere lunare dell'Apollo 11 in condizioni quasi impeccabili.

"Esposizione straordinaria di campioni di un esperimento sulla polvere lunare dell'Apollo 11, dove gli scarafaggi sono stati nutriti con materiale del suolo lunare per osservare potenziali effetti patologici", si legge nel post online di RR Auction. Attualmente l'asta è stata aperta al pubblico e durerà fino al 23 giugno.

La storia di questi scarafaggi è molto interessante (sapete che stanno diventando resistenti agli insetticidi?). Tutto ebbe inizio prima dello sbarco umano sulla luna; qui gli scienziati non erano assolutamente certi che sul satellite non ci fosse alcun tipo di vita aliena, soprattutto microbica. Questi possibili germi, infatti, se si fossero attaccati agli astronauti avrebbero potuto minacciare la Terra una volta atterrati i cosmonauti.

Per evitare tali terribili conseguenze, l'equipaggio, la navicella spaziale e tutto ciò che è tornato dal nostro satellite venne messo in quarantena per 21 giorni dopo il loro ritorno. La NASA ha persino costruito una struttura speciale per isolare gli uomini e il materiale lunare dal mondo esterno chiamato Lunar Receiving Laboratory.

In questo luogo gli astronauti sono stati sottoposti a una serie di esami medici, mentre diversi animali sono stati messi in contatto con rocce lunari e polvere (il 10% dei campioni recuperati). Alla fine, scaduto il termine della quarantena, non venne trovato alcun pericolo all'esposizione della regolite lunare, ma gli scarafaggi avevano mangiato parecchio suolo.

Il resto è storia.