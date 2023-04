Perché scattiamo così tanti selfie? La risposta non è per nulla banale

Sarà solo vanità o c'è dell'altro di più profondo? Una revisione di sei studi pubblicata sulla rivista Social Psychological and Personality Science ci svela finalmente la risposta.

Augurandoci di non visionare più selfie con persone colpite da un fulmine, un gruppo internazionale di esperti coordinato da Zachary Niese dell'Università di Tubinga ha rilevato che fare i selfie piace così tanto perché aiutano a cogliere meglio il significato di un particolare momento della nostra vita per poi focalizzarlo nella mente quando riguardiamo l'immagine in seguito.

A quanto pare, le foto scattate dalla nostra prospettiva aiuterebbero a ricordare meglio sensazioni fisiche ed emozioni provate in quel determinato istante, facendolo letteralmente "rivivere" ogni volta.

Sappiamo tutti che oramai scattare e postare fotografie sui vari social fa parte della quotidianità di moltissime persone e il dott. Niese afferma: "Sebbene talvolta queste pratiche vengano derise nella cultura popolare, le fotografie personali possono aiutare le persone a riconnettersi con le proprie esperienze passate e costruire la narrazione di loro stesse".

Come se tutto ciò non bastasse, l'autore della ricerca ci fornisce anche una piccola curiosità: "Abbiamo scoperto che le persone hanno un intuito naturale nello scegliere la prospettiva da cui scattare per ottenere esattamente quello che vogliono dalla foto".

Nonostante oramai siamo divenuti totalmente dipendenti dal cellulare che sentiamo vibrare anche senza notifica, postare su Facebook, Instagram o qualunque social network le nostre foto, non è segno esclusivo di vanità o di ricerca di follower ma ci aiuta realmente a star meglio.

Basti pensare che anche lo scatto in primo piano del piatto che abbiamo davanti, "ci racconterà" per esempio l'acquolina in bocca provata nel vedere la pietanza che abbiamo consumato, riattivando nel nostro cervello le stesse identiche sensazioni. Un altro esempio? Un selfie con il proprio partner ci aiuterà in futuro a raccontare e rivivere un importante momento di condivisione della nostra vita.