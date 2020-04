Perché gli schermi degli smartphone diventano verdi?

Uno smartphone è un dispositivo molto complesso e può andare incontro a numerose problematiche durante il suo periodo di vita. Tra queste, una delle più temute da parte degli utenti è l'ormai famoso "schermo verde", un problema conosciuto da molto tempo.

Giusto per farvi degli esempi concreti, già nel 2016 erano diversi gli utenti che lamentavano la comparsa di schermate verdi sul display di dispositivi come Samsung Galaxy S7, mentre nel 2018 Huawei Mate 20 Pro era finito al centro delle "polemiche" per una vicenda analoga. Molto più recentemente, giusto negli ultimi giorni, il problema si è ripresentato con OnePlus 8, tanto che l'azienda cinese ha già confermato di essere al lavoro su un aggiornamento software pensato per risolvere la situazione.

Ma perché i display degli smartphone diventano verdi? Ebbene, come avrete probabilmente già intuito dalla risposta di OnePlus alle lamentele, spesso si tratta di un problema a livello software. Infatti, già nel 2016, quando si parlava di questo inconveniente legato a Samsung Galaxy S7, erano in molti ad imputarlo ad un update arrivato poco prima.

Nel caso di OnePlus 8, sembra che lo schermo inizi a "diventare" verde quando si abbassa la luminosità sotto una certa soglia. Ci sono alcuni utenti che segnalano di non avere questo problema, ma il numero di foto pubblicate sul forum ufficiale dell'azienda cinese inizia a farsi importante e sembra quindi che non si tratti di un caso isolato.

Tornando alla domanda, nonostante ogni caso sia da analizzare in modo diverso (Samsung Galaxy S7 potrebbe avere un bug di un certo tipo, mentre OnePlus 8 di tutt'altro), generalmente la causa dello "schermo verde" è un problema software.

Se riscontrate questo "inconveniente" vi consigliamo, dunque, di eseguire delle ricerche online e di capire se è causato, come spesso accade, da un aggiornamento, oppure se il vostro è un caso isolato e l'unità che state utilizzando è difettosa.