Perché lo schermo di iPhone si oscura? Spiegazione e come risolvere

Probabilmente sarà accaduto anche a voi: lasciate il vostro fidato iPhone su una qualsivoglia superficie, magari in auto, lo riprendete e cercate di utilizzarlo, ma lo schermo risulta essenzialmente "illeggibile". Non avete ben capito il motivo, vero? Nessun problema: ci apprestiamo ad approfondire la questione.

Ebbene, come qualcuno tra di voi avrà già immaginato, tutto è dovuto al calore. Infatti, specialmente in giornate estive con temperature particolarmente elevate, come quelle che molti italiani stanno passando a inizio luglio 2022, l'iPhone può surriscaldarsi. Per evitare che i componenti interni si danneggino, dunque, lo schermo potrebbe diventare luminoso o nero, come spiegato direttamente sul portale ufficiale di Apple.

Si tratta insomma di una conseguenza delle protezioni integrate dell'iPhone che si attivano quando la temperatura interna del dispositivo supera il normale intervallo operativo. Tra l'altro, dovete sapere che non si fa nemmeno riferimento alla "protezione finale", in quanto in determinati contesti potreste visualizzare una schermata di avviso che vi avverte che l'iPhone deve raffreddarsi. Per intenderci, in quel contesto generalmente si possono solamente effettuare chiamate d'emergenza ed è bene spegnere l'iPhone e portarlo in un ambiente più fresco.

In ogni caso, se il vostro iPhone continua a oscurarsi troppo, potreste voler disattivare la luminosità automatica, nonché chiudere tutte le app ed evitare magari di utilizzare software troppo esosi in termini di risorse mentre l'iPhone mette in atto queste "protezioni". Provare a effettuare un riavvio potrebbe aiutare.

Al netto di questi consigli, potreste voler provare a mettere in atto questa procedura: recarvi nelle Impostazioni, aprire il menu "Accessibilità", fare tap sull'opzione "Schermo e dimensioni testo" e provare a impostare al 25% l'opzione "Punto di bianco", disattivando "Luminosità automatica". Nel caso questo non dovesse risolvere, potreste voler disattivare anche l'opzione "Rilevamento dello sguardo" legata al Face ID, nonché disabilitare il "True Tone" relativo alle opzioni del display.

Insomma, ci sono diverse variabili in gioco e non c'è un unico motivo per cui la luminosità dello schermo dell'iPhone può calare, ma non sono in pochi coloro che sono riusciti a risolvere il "grattacapo" seguendo le operazioni indicate in questa sede. Per il resto, rimanendo in casa Apple, potreste voler approfondire anche la nostra guida su come riconoscere piante tramite iPhone, in cui abbiamo spiegato che non serve installare alcuna app per effettuare quel tipo di operazione.