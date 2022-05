Perché lo schermo di Netflix diventa nero? L'analisi del problema

Dopo aver scoperto perché i video su YouTube diventano verdi, torniamo a occuparci di streaming di contenuti multimediali con un drastico cambiamento di piattaforma. Ci spostiamo su Netflix, dove lo schermo potrebbe diventare nero durante la riproduzione. Ecco le possibili cause.

La prima cosa da verificare è, naturalmente, lo stato dei server di Netflix. Per farlo, esiste una pagina dedicata del supporto ufficiale che consente di tenere sotto controllo la continuità del servizio.

Generalmente e più banalmente, potrebbe trattarsi di qualche file vitale dell'applicazione corrotto per i motivi più disparati. In questo caso, soprattutto su smartphone, la procedura da seguire è molto semplice. Prima di tutto, verifichiamo sul Play Store o su App Store se sono presenti aggiornamenti. In seconda battuta, è possibile usare lo stesso approccio che abbiamo suggerito per pulire la cache di Instagram. Qualora queste azioni non dovessero rivelarsi risolutive, disinstallare e reinstallare l'app potrebbe essere la via da seguire.

Anche su PC la pratica è concettualmente sovrapponibile. Tanto per cominciare, conviene sempre verificare l'eventuale presenza di aggiornamenti del browser, che sia esso Firefox, Chrome, Edge o Safari. Anche in questo caso, poi, se il problema persiste conviene pulire la cache del browser. Per Chrome, occorre premere sui tre puntini in alto a destra ed entrare nelle Impostazioni, poi Privacy e Sicurezza e, per finire Cancella dati di Navigazione, facendo attenzione a selezionare solo ciò che si desidera veramente eliminare, vale a dire la cache.