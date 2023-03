Perché gli scienziati hanno fatto crescere delle corna di cervo a questi topi?

Gli scienziati hanno fatto crescere delle "mini-corna" su alcuni topi da laboratorio, inserendo dei geni di cervi nel genoma dei piccoli animali. Scopriamo insieme il bizzarro e controverso articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista Science.

Nonostante possa sembrare una caratteristica meno interessante rispetto alle renne che cambiano colore degli occhi, con una media di crescita di circa 2,75 centimetri al giorno, le corna sono uno dei tessuti a rigenerazione più rapida nel regno animale e offrono un perfetto esempio di come i mammiferi riescano a rigenerare le proprie cellule.

Le corna sono particolarmente interessanti perché i mammiferi in generale hanno perso la capacità di rigenerare gli organi e la maggior parte degli altri tessuti, ragion per cui una grande appendice che ricresce regolarmente offre una visione senza precedenti di come potrebbe funzionare la medicina rigenerativa per le ossa.

Proprio partendo da tale ipotesi, il ricercatore cinese Toa Qin e colleghi hanno approfondito i meccanismi alla base delle corna del cervo Sika, che ricrescono ogni anno. In tal modo, hanno creato un vero e proprio "atlante" rigenerativo, isolando diverse cellule e geni che sono fondamentali nello sviluppo del tessuto delle corna.

Dopo aver identificato più fasi di crescita, il team ha prelevato le cellule staminali con il maggior potenziale di ricrescita (che si è rivelato provenire da corna di circa cinque giorni) e le ha coltivate in una capsula di Petri, ovvero un particolare strumento utilizzato nei laboratori, prima di impiantarle nella testa dei topi.

Dopo soli 45 giorni, i topi avevano già sviluppato delle mini-corna chiaramente identificabili. Non solo si sono dunque allungate rapidamente, ma hanno anche mostrato ai ricercatori i meccanismi genetici che determinano il loro sviluppo, fornendo spunti sul loro utilizzo nella medicina ossea umana.

Un tale trattamento potrebbe naturalmente sollevare preoccupazioni etiche sull'impianto interspecie di cellule. Tuttavia, se i meccanismi alla base della rigenerazione possono essere scoperti, è possibile probabilmente ampliare e replicare tali risultati anche sull’essere umano.

Mentre il corno dei rinoceronti sta cambiando, bisogna sottolineare come tali risultati non possano ancora essere tradotti direttamente nella riparazione delle gambe rotte nell’uomo, ma offrono allo stesso tempo uno sguardo nuovo di zecca su come i mammiferi riescano a rigenerare i tessuti, sia mediante meccanismi già presenti all'interno dei nostri genomi, sia con un piccolo aiuto dalle cellule staminali delle corna.