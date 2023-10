Ecco perché alcuni scienziati dicono che nel 2030 raggiungeremo l'immortalità

Ray Kurzweil, noto scienziato informatico e visionario del futuro, ha recentemente condiviso una previsione audace che potrebbe rivoluzionare la nostra percezione della vita e della morte. Secondo Kurzweil, entro il 2030, potremmo avere la tecnologia e le capacità per estendere significativamente la durata della vita umana, vicino all'immortalità.

Questa affermazione potrebbe sembrare audace, ma Kurzweil ha una storia di previsioni tecnologiche accurate, tra cui l'ascesa degli smartphone, l'esplosione di Internet e l'avvento dei computer portatili. Ma come potremmo raggiungere un tale traguardo in così poco tempo? Kurzweil crede che una combinazione di intelligenza artificiale avanzata e nanotecnologia potrebbe essere la chiave.

Immaginate nanobot che scorrono nel nostro flusso sanguigno, effettuando riparazioni a livello cellulare e collegando il nostro cervello al cloud. Questa connessione potrebbe permetterci di inviare video direttamente dal nostro cervello, di fare backup delle nostre memorie e persino di accedere a potenza computazionale aggiuntiva dal cloud quando ne abbiamo bisogno. Nonostante le sue previsioni ottimistiche, il futuriste riconosce che ci sono ancora molte sfide da superare.

Mentre i nanobot sono già stati utilizzati per consegnare farmaci ai tumori cerebrali e le interfacce cervello-computer hanno fatto progressi significativi, la visione di Kurzweil di un futuro in cui l'IA e l'umanità si fondono in un'entità superiore è ancora lontana. Tuttavia, se le sue previsioni si rivelassero accurate, potremmo trovarci all'alba di una nuova era per l'umanità, un'era in cui la morte potrebbe diventare una cosa del passato.