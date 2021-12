Perché gli scienziati del MIT stanno costruendo un 'disco volante' per la Luna?

Sulla Luna in futuro arriveranno senza alcun dubbio moltissimi rover, tutti con una forma e uno scopo differente. Il più peculiare sarà sicuramente un veicolo spaziale immaginato dai ricercatori del MIT a forma di "disco volante" che è capace di "lievitare" sulla superficie di corpi celesti come la Luna e gli asteroidi.

Il suo funzionamento è semplice: il velivolo verrebbe alimentato dal campo elettrico che si accumula a causa dell'esposizione diretta al Sole e al plasma circostante. Questa esposizione crea una carica capace di far lievitare la polvere a più di un metro e, in questo modo, potrebbe essere possibile far lievitare il veicolo (a proposito, sapete che il rover cinese ha fatto una strana scoperta sulla Luna?).

"Con un rover levitante non devi preoccuparti di ruote o parti mobili", afferma l'ingegnere aerospaziale Paulo Lozano del Massachusetts Institute of Technology (MIT). "Il terreno di un asteroide potrebbe essere totalmente irregolare e in questo modo potresti esplorare un terreno molto accidentato e inesplorato, senza dover schivare fisicamente l'asteroide". Non solo dischi volanti: la NASA prossimamente lancerà il rover VIPER per esplorare le aree più estreme.

In un esperimento di laboratorio, gli scienziati sono riusciti a far lievitare un oggetto dal peso di circa 60 grammi. Certo l'analisi attuale dimostra soltanto che la levitazione è possibile, ma i calcoli attuali dimostrano che per portare il rover a un'altezza rispettabile saranno necessarie ulteriori modellazioni. Tuttavia, l'obiettivo degli esperti è di utilizzare il loro veicolo come le missioni Hayabusa.