Perché gli scienziati del MIT vogliono mettere delle bolle intorno la Terra?

Limitare il riscaldamento climatico non è semplice, per questo motivo tra le tante possibili scelte alcuni scienziati stanno pensando "fuori dal comune" cercando soluzioni innovative e sicuramente molto particolari. Una di queste riguarda il posizionamento di alcune bolle nello spazio. Sì, avete letto bene.

L'idea è molto semplice: gli esperti intendono sviluppare una serie di sottili membrane simili a bolle che saranno situate intorno alla Terra. Queste rifletteranno o assorbiranno una frazione della luce solare che raggiunge il nostro pianeta, bloccandola. Il team del MIT che ha lavorato allo studio sostiene che se la quantità di luce solare che raggiunge la Terra fosse ridotta solo del'1,5%, potremmo eliminare completamente gli effetti di tutta la nostra produzione di gas serra.

Ovviamente tra la teoria e la pratica c'è un grande abisso da superare: gli addetti ai lavori non sanno ancora di cosa saranno fatte queste bolle, come verranno inviate alla posizione scelta (approssimativamente intorno ai punti di Lagrange) e come potranno proteggerle dalla radiazione solare, dai micrometeoriti - che recentemente hanno danneggiato il James Webb - e dagli altri pericoli dello spazio.

Inoltre, bloccare anche una porzione sufficiente di raggi solari porterebbe alla creazione della più grande struttura mai costruita fuori la Terra - uno sforzo ingegneristico di tutto rispetto. Sono tante ancora le domande senza risposta, ad esempio: quali saranno gli effetti totali del blocco della luce solare dell'1.5% nel corso di anni, decenni e secoli? Che effetto avrebbe sulla biosfera o sull'evaporazione degli oceani?

Ovviamente questi dilemmi potranno essere risposti soltanto col tempo e, soprattutto, con tanti (e tanti!) altri studi e simulazioni. Per adesso per limitare il cambiamento climatico conviene attuare manovre sulla Terra, come ad esempio la tassa sulla carne.