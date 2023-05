Ecco perché gli scienziati non vogliano che tu faccia sesso nello spazio

Recentemente, con l'impresa di Jeff Bezos e Richard Branson, si è inaugurata l'era del turismo spaziale. Nello spazio saranno portate persone, non per lavoro ma per "turismo"... e ciò vuol dire che ci saranno anche delle coppie. Bene, ci sono preoccupazioni sul potenziale del sesso - e persino del concepimento - in condizioni di microgravità.

I ricercatori della Cranfield University del Regno Unito si sono chiesti se l'industria del turismo spaziale abbia intenzione di affrontare questo concetto. Si tratta, infatti, di un grosso problema dato il crescente numero di prove che suggeriscono che la microgravità e le radiazioni siano capaci di rovinare seriamente un feto.

"Non è realistico presumere che tutti i futuri turisti spaziali si asterranno dalle attività sessuali", afferma il comunicato stampa di Cranfield sull'articolo, "aprendo la possibilità del concepimento umano e delle prime fasi della riproduzione umana che si verificano nello spazio." Il concepimento nello spazio, quindi, sembra essere una pratica che gli scienziati sconsigliano.

Chiaramente, qualsiasi altro tipo di rapporto sessuale nello spazio - che non abbia come obiettivo la riproduzione - non sembra causare problemi. Condizioni di microgravità e le radiazioni ionizzanti dello spazio potrebbero causare effetti negativi ancora peggiori di quelli noti nell'ambiente su adulti umani completamente sviluppati.

Insomma, serviranno seriamente linee guida per il sesso nello spazio.