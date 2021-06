Perché gli scienziati studiano virus pericolosi in laboratorio?

Se tutti gli scienziati del mondo si mettessero a studiare giorno e notte i microrganismi del nostro pianeta, passerebbero millenni prima che di catalogarli tutti. Attualmente, infatti, conosciamo solo 1.400 patogeni umani come virus, batteri, funghi e altro capace di causare lesioni agli esseri umani.

Ovviamente è un numero incredibilmente e spaventosamente piccolo, poiché come ben sappiamo ci sono trilioni di microrganismi sul nostro pianeta. Studiare a fondo queste minuscole creature, quindi, ci permette, tra le tante cose, di conoscere i nostri potenziali nemici... così da capire anche i loro punti deboli.

All'interno di alcuni laboratori sparsi per il mondo, infatti, i ricercatori studiano le variazioni genetiche di virus e batteri, il loro modus operandi all'interno delle cellule dei loro ospiti, la risposta immunitaria dell'ospite, gli effetti su altre patologie (come diabete) e molto altro. Questo tipo di ricerca è cruciale per la medicina umana e veterinaria.

L'obiettivo, infatti, è quello di essere in grado di curare o prevenire le malattia che causano questi agenti patogeni. A questo punto della lettura la domanda che molti di voi si stanno facendo è sicuramente la seguente: questa ricerca può essere svolta in tutta sicurezza? Negli anni le misure preventive per evitare incidenti sono diventate sempre più ferree.

La comunità di ricerca riconosce quattro livelli di pratiche di biosicurezza:

Livello di biosicurezza 1 e 2 : spazi di laboratorio generali in cui il rischio è basso o nullo, dove gli organismi non rappresentano una seria minaccia per persone o animali;

: spazi di laboratorio generali in cui il rischio è basso o nullo, dove gli organismi non rappresentano una seria minaccia per persone o animali; Livello di biosicurezza 3 : laboratori in cui esiste un rischio individuale elevato (per lo scienziato che opera all'interno della struttura) ma un rischio comunitario basso, il che significa che esiste un agente patogeno che può causare malattie umane ma non viene trasmesso da persona a persona e la malattia è facilmente curabile;

: laboratori in cui esiste un rischio individuale elevato (per lo scienziato che opera all'interno della struttura) ma un rischio comunitario basso, il che significa che esiste un agente patogeno che può causare malattie umane ma non viene trasmesso da persona a persona e la malattia è facilmente curabile; Livello di biosicurezza 4: in luoghi del genere si studiano agenti patogeni che presentano un rischio elevato di malattie significative nelle persone, negli animali o in entrambi. Questi laboratori sono relativamente rari e ne esistono solo 50 nel mondo (secondo una stima).

Ovviamente più il rischio è alto, più le misure di contenimento e preventive sono significative. Studiare questi agenti patogeni, infine, è importante perché solo in questo modo possiamo prevenire possibili malattie future.