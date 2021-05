Perché gli scienziati svizzeri stanno seppellendo 2.000 paia di mutande?

Si chiama Proof By Underpants lo studio condotto in Svizzera e sono stati molti i volontari che si sono presentati per sotterrare nel loro giardino le mutande completamente di cotone. Scopriamo insieme per quale motivo lo stanno facendo!

Gli scienziati dell'Istituto di ricerca statale Agroscope, in seguito, riprenderanno la biancheria seppellita per analizzarla e scoprire così i livelli di salute del sottosuolo. In questo modo potranno vedere fino a che punto i micro-organismi del terreno avranno consumato il tessuto in cotone.

Ogni volontario riceverà due paia di mutande i quali sono al 100% di cotone. Un paio verrà dissotterrato dopo un mese da quanto lo hanno seppellito e l'altro due mesi, poi saranno analizzati i buchi e in questo modo sarà possibile determinare la salute della "giungla sotto ai nostri piedi", così come viene chiamata dagli scienziati, ovvero il sottosuolo - di cui quello marziano potrebbe essere la causa dei "martemoti".

Non soltanto, saranno sepolte e poi dissotterrate anche delle bustine di thè, il che potrà dare informazioni riguardanti i tipi di organismi che vivono nel sottosuolo.

Sotto ai nostri piedi, la terra ospita miliardi di batteri, funghi, vermi, insetti e altre minuscole creature di cui, eppure, non si conosce bene l'ecosistema. Per i ricercatori può essere un buon momento per prendere "due piccioni con una fava".

Il progetto è diventato molto popolare in Svezia, i cittadini sono rimasti decisamente affascinati dalla semplicità e dal movente dell'esperimento. I ricercatori ritengono che un utilizzo maggiore di fertilizzanti e la massiccia costruzione sul terreno acceleri la perdita di fertilità del sottosuolo, in questo modo molti organismi potrebbero perdere il proprio ecosistema.

A sua volta questo potrebbe avere conseguenze generali. La perdita di habitat può portare ad una protezione inferiore contro i disastri naturali, come ad esempio le frase. Non soltanto, più sostanze chimiche (di cui ne esiste una più tossica delle altre) saranno utilizzate nel terreno, più saranno inquinati da queste i torrenti e i fiumi.