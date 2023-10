Ecco perché gli scienziati hanno fatto un tampone alla Stazione Spaziale

Gli astronauti Loral O'Hara della NASA e Andreas Mogensen dell'ESA si stanno preparando per una passeggiata spaziale alquanto insolita. Quello che devono fare, detto in parole povere, è effettuare un tampone all'esterno della Stazione Spaziale Internazionale.

Il loro obiettivo? Prelevare campioni dall'esterno della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per cercare tracce di microorganismi che potrebbero essere riusciti a sopravvivere in uno degli ambienti più ostili immaginabili. Questa ricerca non è nuova: gli scienziati da tempo studiano i microbi più resistenti del nostro pianeta per determinare la loro capacità di resistere nello spazio, una ricerca che potrebbe avere implicazioni rivoluzionarie nella ricerca di vita extraterrestre.

Nel 2015, un esperimento ha visto l'installazione di una scatola sull'esterno dell'ISS, esponendo i microbi a temperature criogeniche e a livelli di radiazione estremamente elevati. Sorprendentemente, alcuni batteri, come il Deinococcus radiodurans, sembrano aver resistito per ben tre anni in queste condizioni spaziali, lasciando perplessi i microbiologi.

Questi risultati suggeriscono che la vita microbica potrebbe essere in grado di percorrere grandi distanze nello spazio, forse addirittura tra pianeti diversi. Mentre gli astronauti si preparano a esplorare l'esterno dell'ISS, l'intera comunità scientifica attende con ansia di scoprire cosa riveleranno loro i campioni. Potrebbe essere un altro piccolo passo verso la risposta alla domanda se siamo soli nell'universo.