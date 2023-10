Ecco perché gli scienziati vogliono palle da discoteca nei loro laboratori

Se pensate alle palle da discoteca, probabilmente vi vengono in mente le feste scatenate degli anni '70, con luci lampeggianti e musica a tutto volume. Sorprendentemente, alcuni astronomi scandinavi stanno proponendo un uso completamente diverso per questi oggetti luccicanti.

In un recente studio, ancora in attesa di revisione paritaria, suggeriscono che le palle da discoteca possano essere utilizzate nelle università e nei centri di ricerca come strumenti per osservare il sole in modo sicuro e divertente. Queste sfere, adornate di piccoli specchi, funzionano in modo simile alle macchine fotografiche a foro stenopeico, comunemente utilizzate per osservare in sicurezza le eclissi solari.

C'è un vantaggio: mentre una macchina fotografica a foro stenopeico può essere utilizzata solo da una persona alla volta, una palla da discoteca può proiettare immagini del sole su una vasta area, permettendo a molte persone di godere dello spettacolo contemporaneamente. Durante un esperimento condotto in una università non specificata tra marzo e maggio 2023, gli scienziati hanno posizionato una palla da discoteca in una stanza illuminata dal sole, proiettando così piccole immagini del sole su tutte le pareti.

L'esperimento non solo ha avuto successo, ma è stato anche molto apprezzato dai visitatori, in particolare dai bambini, che si sono divertiti a far girare la palla e a guardare le immagini riflesse muoversi sulle pareti. Con l'imminente eclissi solare prevista per aprile 2024, gli astronomi sono motivati a trovare metodi sicuri e coinvolgenti per permettere al pubblico di osservare questo fenomeno straordinario.

E sembra che le palle da discoteca possano essere la risposta perfetta per rendere l'astronomia accessibile e divertente per tutti. Insomma, chi ha detto che la scienza più antica non può essere anche quella più divertente?