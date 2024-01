Perché la più grande scimmia mai vissuta si è estinta?

Il Gigantopithecus blacki, lo scimpanzé più grande che abbia mai camminato sulla Terra, è scomparso a causa di cambiamenti ambientali che non è riuscito ad affrontare. Questo gigante, alto circa tre metri e con un peso di circa 300 chilogrammi, non ha superato la prova del tempo, estinguendosi quando i suoi simili più piccoli si sono adattati.

La ricerca, condotta da Yingqi Zhang dell'Accademia Cinese delle Scienze e dai suoi colleghi, ha ricostruito l'ambiente in cui viveva Gigantopithecus blacki circa 2 milioni di anni fa, quando apparve per la prima volta nei registri fossili, e durante il tardo Pleistocene medio, quando si estinse.

Analizzando fossili e campioni di sedimenti provenienti da 22 grotte nel sud della Cina, metà delle quali contenevano resti di G. blacki, i ricercatori hanno scoperto che prima e durante l'estinzione, le foreste del sud della Cina si erano trasformate da condizioni favorevoli, come foreste dense con una fitta copertura di alberi e abbondanza di frutta, in paesaggi più secchi con foreste più aperte e praterie inclini agli incendi. Questa variabilità climatica è stata fatale per G. blacki.

A differenza del suo parente più vicino, l'orango cinese estinto (Pongo weidenreichi), G. blacki non si è adattato bene ai cambiamenti ambientali, come mostrato dalle analisi dentali. I denti mostravano segni di stress cronico mentre la specie si avvicinava alla sua fine, e la sua dieta era diventata meno varia man mano che le foreste si aprivano e si seccavano. Alla fine, i numeri della popolazione diminuirono e l'area geografica della creatura si ridusse... un destino che hanno subito molte specie.

"Questa è la prima intuizione sul comportamento di G. blacki come specie sull'orlo dell'estinzione, in netto contrasto con P. weidenreichi che mostra molto meno stress in questo periodo", scrivono i ricercatori nel loro articolo. Non c'è solo l'estinzione, poiché alcuni animali si salvano da questa spada di Damocle.