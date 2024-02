Ecco perché queste scimmie si lavano in modo assai disgustoso

I ricercatori hanno scoperto che le scimmie Cebus apella, note per le loro abitudini curiose, si lavano mani e piedi con l'urina per motivi che vanno oltre la semplice igiene. Non è la prima volta che le scimmie fanno qualcosa di insolito per come le conosciamo, ma il motivo per cui lo fanno è davvero inaspettato.

Nell'ambito di uno studio condotto per dieci mesi da Kimran Miller e i suoi colleghi presso l'Università del Northern Iowa, l'attenzione si è focalizzata sui un tipo di scimmie cappuccine (Cebus apella) che vivono in cattività. Questi primati hanno mostrato una propensione sorprendente al lavaggio con urina, un comportamento che ha stimolato diverse teorie.

Tradizionalmente, si riteneva che i primati utilizzassero l'urina per abbassare la temperatura corporea o migliorare la presa sugli alberi. Tuttavia, le osservazioni hanno rivelato che il maschio alfa del gruppo intensificava questa pratica in presenza di femmine, suggerendo un possibile ruolo nella comunicazione di disponibilità sessuale o nel fornire una sensazione di conforto e sicurezza.

Inoltre, quando le scimmie che si erano appena lavate con l'urina venivano affrontate con atteggiamenti aggressivi, anche minimi come uno sguardo, il comportamento aggressivo cessava nel 87% dei casi. Questo potrebbe indicare che il lavaggio con urina funge da meccanismo per placare gli aggressori, quasi come un gesto di scuse preventivo o un segnale di sottomissione.

I ricercatori hanno anche notato che quelle che si lavavano più frequentemente con urina mostravano livelli ridotti di cortisolo, l'ormone dello stress. Ciò suggerisce che tale comportamento potrebbe avere un effetto calmante sui primati, aiutandoli a gestire lo stress e a mantenere un equilibrio emotivo.

Ma in fondo già sappiamo che le scimmie sono gentili tra loro.