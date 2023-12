Ecco perché lo scioglimento del permafrost minaccia il clima globale

Nascosto sotto il terreno ghiacciato dell’Artico si nasconde un nemico invisibile: un enorme quantità di gas metano in attesa di venire liberata in atmosfera. Questa minaccia è nota da tempo agli scienziati, che però non hanno ancora un’idea precisa di quando e con quanta forza impatterà sul clima globale.

Per gettare una nuova luce sulla questione, un team internazionale di ricercatori ha ispezionato diversi pozzi di esplorazione scavati da compagnie di combustibili fossili nel permafrost delle Svalbard, alla ricerca di tracce di gas metano.

I dati mostrano che nella metà dei pozzi c'era una sostanziale quantità di metano, ad appena due metri sotto la superficie. La scoperta suggerisce che questo gas non è difficile da trovare nella regione e può facilmente uscire in superficie quando viene "sbloccato".

Questo potrebbe avvenire in un futuro non molto lontano a causa del riscaldamento globale, che sta sciogliendo il permafrost artico sempre più rapidamente.

Una volta liberato, il metano si aggiungerà ai gas serra presenti in atmosfera, aggravando il problema dell’aumento delle temperature artiche e globali. E c'è anche chi ritiene che lo scioglimento del permafrost possa liberare pericolosi patogeni.

Il nuovo studio suggerisce anche che la fuga del metano potrebbe avvenire prima nelle aree montuose. Il permafrost, infatti, si forma quando l’acqua di falda si congela e le aree montuose hanno meno acqua a cui attingere e quindi un ghiaccio più sottile e irregolare.

Per comprendere meglio il problema è necessario fare ancora molto lavoro, ma gli autori del nuovo studio ritengono che "i sistemi di fluidi del sottosuolo delle Svalbard sono in uno stato di disequilibrio ed è probabile che attualmente sia in corso una diffusa migrazione di idrocarburi".