Perché scompaiono i commenti su Facebook? Alcuni fix per il potenziale glitch

A tutti prima o poi sarà capitato di vedere un post interessante su Facebook e voler leggere i commenti ma, nel momento in cui provate ad aprirli non caricano o scompaiono. Potrebbe trattarsi un bug dell’applicazione o di qualche problema dell’applicazione, ma come risolvere?

Innanzitutto, ovviamente, consigliamo di verificare la copertura con la connessione dati: se questa non è presente, infatti, potrebbe essere difficile per lo smartphone caricare i commenti.

Alternativamente, le soluzioni possono essere le seguenti:

Aggiornate l’applicazione all’ultima versione

Aggiornate il feed di Facebook facendo uno swipe dall’alto verso il basso dal bordo superiore

Chiudete o aprite l’applicazione

Svuotate la cache di Facebook: da iPhone potete farlo attraverso l’icona del Menù in basso a destra, quindi tramite Impostazioni, Impostazioni e Privacy. Da Android tale procedura può essere completata dalla gestione delle applicazioni del menù Impostazioni

Nel caso in cui tali soluzioni non hanno sortito gli effetti sperati, cancellate l’applicazione e reinstallatela, dopo aver riavviato lo smartphone.



Ovviamente, qualora il problema dovesse continuare a verificarsi l'unica cosa possibile da fare è di attendere un update all'applicazione da parte di Facebook, in quanto evidentemente non è un problema del vostro iPhone.

