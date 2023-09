Ecco perché la scoperta di questo meteorite alieno potrebbe essere rivoluzionaria

Una nuova ipotesi sta facendo discutere la comunità scientifica internazionale, grazie a una scoperta rivoluzionaria. Un team di ricercatori guidato dall'astrofisico Avi Loeb dell'Università di Harvard ha condotto una spedizione per recuperare i resti di un meteorite, noto come IM1, disintegratosi sopra l'Oceano Pacifico nel 2014.

Utilizzando magneti potentissimi, in poche parole, il team ha estratto centinaia di piccole sfere minerali dal fondo oceanico e le analisi preliminari suggeriscono che alcune di queste non siano di origine terrestre (la storia si ripete!).

Non è tutto, perché la composizione chimica di questi granelli è così inusuale da far pensare che possano addirittura non appartenere al nostro Sistema Solare. Ricchi di metalli come berillio, lantanio e uranio, questi granelli presentano un rapporto di isotopi del ferro che indica un'origine extraterrestre.

La scoperta ha scatenato un dibattito acceso tra gli scienziati, con opinioni che variano dallo scetticismo cauto all'entusiasmo sfrenato. Alcuni addirittura suggeriscono che la presenza di uranio possa essere un segno di tecnologia aliena, sebbene questa sia una teoria ancora da verificare. La scoperta, se confermata, potrebbe avere implicazioni rivoluzionarie non solo per l'astrofisica, ma anche per la nostra comprensione della vita e della sua origine.

Non solo: potrebbe inoltre aprire nuovi orizzonti nella ricerca di forme di vita extraterrestre o di tecnologie aliene. Tuttavia, come ogni grande scoperta, anche questa è avvolta in un velo di mistero e controversia... staremo a vedere cosa emergerà alla fine.