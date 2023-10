Ecco perché la scoperta di una quinta dimensione potrebbe essere rivoluzionaria

Nel 1905, Albert Einstein rivoluzionò il nostro modo di vedere l'Universo con la sua Teoria della Relatività, introducendo il concetto di spazio-tempo, che unisce le tre dimensioni dello spazio a quella del tempo. Cosa succederebbe se esistesse una quinta dimensione, una dimensione spaziale aggiuntiva, che va oltre la nostra percezione quotidiana?

Questa idea fu proposta per la prima volta negli anni '20 dai fisici Oskar Klein e Theodor Kaluza, ispirati dalla teoria della gravità di Einstein. Secondo loro, la forza elettromagnetica potrebbe essere spiegata dalla curvatura della quinta dimensione, così piccola e arrotolata da essere impercettibile ai nostri occhi.

Successivamente la teoria di Klein e Kaluza fu messa in discussione con la scoperta di altre due forze fondamentali: le forze nucleari forte e debole. Tuttavia, mezzo secolo dopo, l'idea fu rianimata dalla teoria delle stringhe, che vede l'Universo composto non da particelle, ma da piccole "stringhe" di massa-energia che vibrano in uno spazio-tempo a dieci dimensioni.

Quest'ultima ha portato alla suggestiva ipotesi che il nostro Universo possa essere una sorta di "isola" tridimensionale, o "brana", galleggiante in uno spazio-tempo a dieci dimensioni. Persino una delle grandi domande dell'astrofisica, la natura della materia oscura, potrebbe anche trovare una risposta in questo "quinto piano" della nostra realtà.

Nel 2021, un gruppo di fisici tedeschi ha proposto che la gravità di particelle sconosciute, propagandosi in questa quinta dimensione nascosta, potrebbe manifestarsi nel nostro Universo come la gravità extra che attualmente attribuiamo alla materia oscura. Una prospettiva entusiasmante, certo, ma vale la pena ricordare che ci sono molte altre teorie e candidati possibili per spiegare la materia oscura, tra cui particelle subatomiche come gli axioni, stelle misteriose, e persino buchi neri.