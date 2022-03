Perché scrivere password lunghe e complesse? Questa tabella ce lo spiega

Dopo aver scoperto diverse falle di sicurezza sugli smartphone Android, sia in termini hardware che software, oggi vi riportiamo un'interessante ricerca che spiega i vantaggi di una password molto lunga e che combini lettere, numeri e caratteri speciali.

La ricerca è stata portata avanti dalla società di cybersecurity Hive Systems, che ha realizzato anche la Hive Systems Password Table, una tabella che potete vedere in calce e che spiega quanto tempo serve per scoprire una password a seconda del numero di caratteri utilizzati e della loro combinazione.

La scoperta più interessante di Hive Systems è che tutte le password tra 4 e 6 caratteri vengono scoperte istantaneamente da delle possibili minacce che utilizzano i software corretti, indipendentemente dal fatto che si inseriscano solo lettere, lettere e numeri, maiuscole e minuscole e persino simboli di vario genere. La stessa situazione vale anche per le password numeriche fino a 11 caratteri, che sono estremamente semplici da decifrare.



All'atto pratico, la tabella mostra che una password sicura è lunga almeno 11 caratteri, ammesso di combinare tra loro tutti i tipi di caratteri accettati, ovvero numeri, lettere maiuscole, lettere minuscoli e alcuni simboli: in questo caso, infatti, per scoprire la password occorrerebbero ben 34 anni, in media.

Aumentando la lunghezza della stringa di caratteri di un solo simbolo, inoltre, la cifra sale a ben 3.000 anni, garantendo la sicurezza informatica degli utenti ben oltre la durata di una vita umana. Analoghi livelli di sicurezza si possono poi ottenere aumentando il numero di caratteri ma scegliendo di non utilizzare simboli speciali: per esempio, anche una password da 16 caratteri con sole lettere minuscole richiede ben 3.000 anni per essere scoperta.

Se vi steste chiedendo qual è l'opzione più sicura, sappiate che una password che combina ogni possibile simbolo della tastiera e che ha una lunghezza di ben 18 caratteri arriva a durare per ben 438 triliardi di anni senza poter essere intaccata da un hacker.