Ecco perché, secondo un neurologo, l'ora legale non è salutare

Da poco avrete sicuramente sistemato i vostri orologi a causa dell'ora legale. In un recente articolo pubblicato sulla rivista The Conversation, un professore di neurologia e pediatria al Vanderbilt University Medical Center di Nashville, nel Tennessee, ha parlato dei motivi per cui l'ora legale non è salutare.

L'esperto, insieme ai suoi coautori, ha esaminato le prove che collegano la transizione annuale all'ora legale a un aumento di ictus, attacchi di cuore e privazione del sonno degli adolescenti. Non è la prima volta che gli scienziati studiano l'effetto di questo cambiamento sul benessere. Mettere un'ora indietro le lancette non è particolarmente stressante per il nostro corpo, ma metterle un'ora avanti, invece, lo è.

Le ragioni di questo stress aggiuntivo non sono ancora note, ma potrebbe essere dovuto agli effetti della luce sull'aumento dei livelli di cortisolo, un ormone che modula la risposta allo stress, o l'effetto della luce sull'amigdala, una parte del cervello coinvolta nelle emozioni.

Uno studio ha anche dimostrato che le persone che vivono all'estremità occidentale di un fuso orario, che ricevono luce più tardi al mattino e luce più tardi la sera, dormono meno delle loro controparti all'estremità orientale di un fuso orario. I primi, avevano tassi più elevati di obesità, diabete, malattie cardiache e cancro al seno, insieme a un reddito pro capite inferiore e dei costi sanitari più elevati.

Gli scienziati ritengono che questi problemi di salute possano essere causati da una combinazione di privazione cronica del sonno e "disallineamento circadiano". Gli esperti, quindi, sono sempre meno convinti sull'ora legale da marzo a novembre, poiché la luce naturale viene spostata in modo innaturale di un'ora dopo. "Sulla base di abbondanti prove l'ora legale è innaturale e malsana, credo che dovremmo abolire l'ora legale e adottare l'ora solare permanente", ha dichiarato infine Beth Ann Malow, autore del documento.

A proposito, a cosa serve l'ora legale?