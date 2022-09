Perché secondo questo storico l'IA farà estinguere l'umanità?

Sulle pagine del Washington Post recentemente il filosofo e storico Émile Torres ha espresso la sua controversa opinione riguardo all'intelligenza artificiale. Se da una parte per un ex dirigente Google si sta "creando Dio", secondo l'esperto dovremmo essere molto preoccupati dell'esistenza di questi software.

La principale paura dei detrattori di questa tecnologia è che una superintelligenza artificiale (ASI) potrebbe essere la causa dell'estinzione dell'umanità, dal momento che semplicemente non saremo in grado di prevedere o controllare le sue azioni.

"E se programmassimo un'ASI per stabilire la pace nel mondo e hackerasse i sistemi governativi per lanciare ogni arma nucleare sul pianeta, ragionando sul fatto che se non esiste un essere umano, non ci può più essere guerra?" ha scritto Torres. "Sì, potremmo programmarlo esplicitamente per non farlo, ma se avesse un Piano B?".

Ci rendiamo conto che lo scenario descritto dallo storico sembra essere davvero molto fantascientifico e distopico. Nonostante si sia parlato recentemente del fatto che un'IA potesse essere cosciente, è ancora molto presto per affermare qualcosa del genere, considerando il fatto che l'intelligenza artificiale - almeno attualmente - non ha un potere simile.

Prima che sia troppo tardi, lo storico sostiene che "la ricerca sull'intelligenza artificiale deve rallentare, o addirittura fermarsi. E se i ricercatori non prenderanno questa decisione, i governi dovrebbero prenderla per loro", così come può essere letto sulle pagine del Washington Post.