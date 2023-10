Ecco perché, secondo uno studio, comprare i biglietti aerei online non ha senso

Molti viaggiatori sono costantemente alla ricerca del biglietto aereo perfetto, sperando di trovare l'affare del secolo. Una recente ricerca ha rivelato che molte delle tattiche che utilizziamo per cercare di risparmiare potrebbero essere inutili.

Sì, hai capito bene: quei consigli su quando acquistare, la cancellazione dei cookie o l'uso di VPN potrebbero non avere l'effetto desiderato.

Olivia Natan, professoressa assistente di marketing presso la Haas School of Business, ha dichiarato che molti dei trucchi che pensiamo funzionino per ottenere biglietti aerei a prezzi più bassi sono in realtà errati. La ricerca ha esaminato la struttura organizzativa e la politica dei prezzi di una grande compagnia aerea statunitense, scoprendo che le compagnie aeree non considerano realmente le decisioni dei consumatori basate sul rapporto tra comodità e prezzo.

Inoltre, non sembrano reagire ai prezzi dei concorrenti come potremmo aspettarci. Sorprendentemente, le compagnie aeree sono piuttosto inflessibili nella loro politica dei prezzi, con ampi divari tra le diverse fasce di prezzo. Questo significa che, anche se volesse aumentare leggermente un prezzo, raramente lo fa.

E, forse il dato più sorprendente di tutti, le compagnie aeree potrebbero non massimizzare il loro guadagno a breve termine. Quindi, quale consiglio dà Natan ai viaggiatori attenti al portafoglio? Semplice: chi prima arriva, meglio alloggia. Acquistare il biglietto con largo anticipo potrebbe essere la chiave per risparmiare.

