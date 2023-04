Ecco perché, se senti un forte odore di cloro in una piscina, devi uscire subito

L'estate sta arrivando e una delle attività più belle che si possono fare durante questo periodo è quello di andare a mare o in piscina. Se siete fan di quest'ultima vogliamo darvi un consiglio: se mentre state facendo il bagno sentite un forte "odore di cloro" uscite subito.

Il cloro, infatti, in realtà non emana il caratteristico "odore di piscina", sebbene l'acqua clorata possa avere un leggero odore chimico che può essere sentito quando non c'è una buona ventilazione. L'olezzo che si può sentire potrebbe essere dato dalla "clorammine", ovvero quando il cloro reagisce con l'ammoniaca dal sudore, dagli oli per il corpo e dall'urina degli utenti della piscina.

Questo succede quando uno, due o tre degli ioni idrogeno dell'ammoniaca vengono sostituiti con il cloro, formando monocloramina, dicloramina e tricloramina. Il primo di questi a volte viene aggiunto alle piscine come disinfettante, mentre gli altri due sono quelli che vengono chiamati "l'odore di cloro", secondo l'American Chemistry Council.

Secondo una regola generale più la piscina "profuma", meno cloro libero c'è, il che significa che è ora di aggiungere altro cloro per disinfettarla (dov'è meglio nuotare a mare o in piscina?). "È un buon consiglio", spiega il Water Quality & Health Council , "rimanere fuori dall'acqua quando un forte odore chimico pervade l'aria intorno a qualsiasi tipo di piscina, interna o esterna. Più urina c'è, maggiore è il livello di clorammine indesiderate e maleodoranti nella piscina", continuano gli esperti.

"Se il cloro si combina chimicamente con contaminanti come l'urina, allora non è disponibile per distruggere i germi."

Insomma, noi vi abbiamo avvisato... ed ecco perché fare pipì in piscina è sbagliato.