Perché ti senti stanco appena entri in un museo? Ecco alcuni consigli

Nel lontano 1985 si scoprì che entro i primi 30 minuti dall'ingresso in un museo, i visitatori mostravano un forte interesse prima di sperimentare un netto e drastico calo. Non sono solo i frequentatori dei musei a soffrirne, ma anche gli zoo possono avere questo effetto. Cosa è in realtà la "stanchezza da museo"?

Era il 1916 quando questo nuovo fenomeno fu presentato al pubblico da Benjamin Ives Gilman. Si tratta di un repentino e progressivo calo d’interesse verso l’esposizione. Le prime teorie si concentravano sul modo in cui vengono presentate le varie opere, considerandole la causa principale. Successivamente invece, si diede la colpa alla quantità di opere presenti. La verità però, è probabilmente ben più complessa.

Sicuramente non sarà il caso del cuore esposto in un museo, ma esistono in realtà alcuni fattori in grado di causare del vero e proprio esaurimento fisico e mentale ai visitatori. Dal punto di vista fisico, la stanchezza deriva dagli infiniti passi che ciascuno di noi si compie in questi affascinanti luoghi. Allo stesso tempo, l’aspetto mentale potrebbe invece scaturire dalla mole di informazioni che si ricevono da etichette e riquadri, colmi di spiegazioni.

Non bisogna inoltre sottovalutare la monotonia di una mostra. Osservare oggetti troppo simili uno accanto all’altro per lunghi periodi, può facilmente portare anche in questo caso ad una sorta di "esaurimento".

Ultima cosa da tenere a mente riguarda la nostra capacità di attenzione. Frequenti sono infatti le distrazioni che derivano da conversazioni con persone in gruppo, luci lampeggianti e rumori forti improvvisi, che possono far diminuire l'attenzione (e l’interesse) dei visitatori.

A questo punto la domanda sorge spontanea: è possibile evitare (o quantomeno ridurre) questo spiacevole fenomeno? Intanto è opportuno sottolineare come la risposta dipenda molto dal museo stesso ed in particolare dal fatto che sia stato ottimizzato per evitare l’affaticamento.

Il personale del museo spesso escogita modi per cercare di limitare la fatica dei visitatori, come l’iniziativa del Boston Museum of Fine Arts del 1975 chiamata "Please be sitting". Si trattava di un design intelligente che incorporava delle panchine nella planimetria, consentendo alle persone di fare delle pause quando necessario.

Dopo aver visto la sindrome dell'albero di Natale, altri espedienti sono inoltre rappresentati anche dai caffè e dai negozi presenti all’interno dei musei, che possono aiutare a combattere l’affaticamento fisico.

Provando a fare quindi una sorta di riassunto conclusivo: mentre esplori un piccolo o grande museo assicurati di fare molte pause, evita di leggere testi lunghi e cerca di seguire un percorso designato, sfruttando panchine e caffè!