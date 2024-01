Perché sentiamo l'accelerazione ma non la velocità costante?

Una domanda intrigante riguarda la nostra percezione dell'accelerazione rispetto alla velocità costante. Un esempio classico è il volo in aereo: nonostante la velocità elevata, non percepiamo il movimento quando l'aereo viaggia a velocità costante, ma lo sentiamo, invece, quando ci sono le turbolenze o viene cambiata la direzione.

La sensazione di movimento che avvertiamo è legata all'accelerazione, ovvero al cambiamento di velocità nel tempo. Quando un aereo accelera, i motori spingono l'aereo in avanti e noi sentiamo questa spinta attraverso il sedile. Questa forza è ciò che percepiamo come movimento. Tuttavia, una volta raggiunta la velocità di crociera, non viene più applicata alcuna forza aggiuntiva su di noi.

In questo stato di inerzia, gli oggetti in movimento tendono a rimanere in movimento a una velocità costante e in linea retta, a meno che non vengano influenzati da un'altra forza.

Se l'aereo dovesse improvvisamente fermarsi e noi non indossassimo la cintura di sicurezza, continueremmo a muoverci in avanti fino a quando non verremmo fermati bruscamente da un ostacolo, come il sedile davanti a noi. Questo è un esempio di inerzia in azione. Inoltre, se il velivolo dovesse virare bruscamente a sinistra o a destra, sentiremmo la forza centrifuga (che in realtà non esiste), che è la tendenza di un oggetto in movimento a seguire una traiettoria curva.

È interessante notare che se fossimo in grado di percepire la velocità costante di un veicolo, come un'auto o un aereo, sarebbe piuttosto strano, considerando che la Terra orbita attorno al Sole a una velocità di 107.000 chilometri all'ora, e il Sole si muove attraverso la galassia a 828.000 chilometri all'ora.

Fortunatamente, percepiamo solo l'accelerazione, il che ci permette di viaggiare senza sentire costantemente il movimento ad alta velocità.