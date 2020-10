Perché sentiamo puzza di cipolle dopo aver sudato?

È capitato a tutti in palestra - o durante una lunga camminata sotto al Sole - di sentire un olezzo di cipolla provenire proprio sotto le ascelle o da quelle della persona vicina. Perché capita? Cosa provoca una reazione del genere all'interno del nostro corpo? La risposta è da ricercare a quello che avviene nel mondo microscopico.

Noi esseri umani abbiamo due tipi di ghiandole sudoripare nella pelle. Le ghiandole "apocrine" che esistono solo su alcune parti specifiche del corpo e le ghiandole sudoripare "eccrine", che sono molto più numerose, distribuite praticamente in tutto il corpo e sono responsabili del sudore durante uno sforzo fisico.

Lo scopo del sudore proveniente dalle ghiandole sudoripare eccrine è quello di raffreddare il corpo mentre evapora dalla pelle. Il sudore è composto per oltre il 99% da acqua ed è completamente inodore, almeno quando lascia i pori per la prima volta. Tuttavia, i batteri presenti sulla nostra pelle si nutrono delle scarse sostanze nutritive nel sudore, insieme a possibili fiocchi di pelle sciolti.

Uno dei sottoprodotti del loro metabolismo è un gruppo di sostanze chimiche, contenenti zolfo, chiamate tioli o tioalcoli. Il numero di queste sostanza chimiche dipenderà dal numero di batteri della pelle, anche se alcuni tioalcoli hanno un forte odore di cipolla; il loro odore è così insopportabile perché i nostri nasi sono in grado di rilevare questi sottoprodotti del metabolismo dei batteri a concentrazioni di appena una parte su un trilione.

Sicuramente un "meccanismo" scomodo ma che ci comunica, tra le altre cose, quando è il momento di andare a fare la doccia.