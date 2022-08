Perché lo sguardo del cane ci conquista ogni volta? Finalmente una risposta

Il vostro cane vi conquista con un solo sguardo? Si tratta solo di un caso? Uno studio dimostra che è stata proprio la domesticazione a condurre delle vere e proprie modifiche anatomiche.

Dopo aver cercato di capire se il volto dei cani esprime davvero gioia, torniamo sullo sguardo dei nostri amati amici a quattro zampe, e sulla recente ricerca. È stata condotta da Anne Burrows, professoressa di Antropologia biologica alla Duquesne University di Pittsburgh in Pennsylvania, e si è focalizzata principalmente sullo studio anatomico dei muscoli che permettono agli animali ma, anche a noi esseri umani, di modificare a nostro piacimento le espressioni del viso.

Dobbiamo partire dal presupposto che ancora oggi non si sa con esattezza quando i cani cominciarono ad essere addomesticati dagli esseri umani, anche se i vari ricercatori, affermano che tale fenomeno si potrebbe collocare attorno a 33 mila anni fa.

L'interrogativo iniziale che si sono posti gli scienziati per tale ricerca, è se nel corso degli anni i cani abbiano sviluppato una certa mimica facciale proprio per riuscire a interagire e comunicare meglio con noi. Negli umani esistono due tipologie di fibre, quelle che si contraggono in maniera rapida rispondendo ad esempio con un sorriso ad un complimento e poi ci sono le fibre a contrazione più lenta impiegate per azioni prolungate nel tempo.

Le ricerche si sono concentrate proprio sulle fibre a contrazione rapida presenti nei muscoli facciali di lupi e cani. I risultati suggeriscono che la percentuale di fibre di questa tipologia nei cani varia tra il 65 e il 95%, nei lupi, contrariamente, si ferma al 25%. Inoltre, in questi ultimi si evince una percentuale molto più alta di fibre del secondo tipo.

Il team di ricercatori ipotizza quindi, che l'evoluzione abbia fatto sì che le fibre a contrazione più lenta siano state utili ai lupi per i movimenti lunghi e controllati, mentre nei cani invece si sarebbero sviluppate maggiormente le altre, a seguito dell'interazione con l'uomo per attirare la sua attenzione mediante l'espressività degli occhi che, ogni volta, ci conquista.