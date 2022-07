Perché lo smartphone Android non suona? Alcune possibili cause

Abbiamo già dato un'occhiata alle possibili motivazioni per spegnere il Bluetooth su Android, ma come affrontare uno smartphone completamente silenziato? Ecco, quindi, alcune soluzioni per un telefono Android che non suona.

Per prima cosa, considerate sempre un riavvio dello smartphone come approccio a ogni tipo di problema che si verifichi nel corso del suo normale utilizzo. Per farlo, tenere premuto il tasto laterale per l'accensione finché a schermo non compariranno comandi come "Spegni" e "Riavvia". A questo punto, riavviare lo smartphone e aspettare che sia completamente acceso per testare ulteriori soluzioni.

Una volta riacceso il telefono, controllare che il problema non sia rientrato da solo. Se persiste, verificare che la funzionalità "Non Disturbare" sia disattiva. Per farlo, abbassare il pannello dei comandi rapidi scorrendo con il dito dal margine superiore verso il basso. Se l'icona "Non Disturbare" è accesa spegnerla. Viceversa, dovremo cercare altrove la nostra causa.

Un'altra causa sarebbe da ricercare nella "Modalità aereo": se lo smartphone non solo non suona, ma non riceve chiamate o notifiche e in generale risulta spento, abbassare di nuovo il pannello dei comandi rapidi e verificare che questa modalità sia spenta e non colorata.

Alcuni brand, come OnePlus, utilizzano un approccio diverso per silenziare lo smartphone, vale a dire attraverso un tasto laterale, o meglio, uno slider. Solitamente collocato in alto sopra al tasto di accensione, questo tasto a scorrimento può andare in tre posizioni: alto, medio e basso. In alto sarà completamente silenziato, al centro solo con vibrazione e in basso con suoneria.

Se ancora non avete risolto, provate a cambiare suoneria perché la traccia scelta potrebbe essere stata compromessa. Per farlo, andate nelle Impostazioni, poi "Suono e vibrazione" e, infine, "Suoneria".

Giunti al termine di questa breve guida, se avete ancora qualche curiosità sul mondo Android, ecco che fine ha fatto Google Pay!