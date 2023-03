Perché gli smartphone potrebbero diventare più costosi con chip USA?

Nonostante le vendite degli smartphone siano in calo ormai da mesi in tutto il mondo, pare che il mercato delle telefonia non vedrà i suoi prezzi abbassarsi ancora per un bel po'. Anzi: se davvero in futuro gran parte degli smartphone saranno prodotti negli Stati Uniti, i loro prezzi potrebbe persino aumentare. Ma perché?

Prima di rispondere alla domanda, occorre un po' di contesto. Il primo interrogativo che viene legittimo porsi è perché la produzione di smartphone dovrebbe spostarsi in America dalle sue "sedi" ormai tradizionali, come Taiwan, la Corea del Sud, l'India, il Vietnam e, soprattutto, la Cina. In questo caso, le risposte sono due:

Da una parte abbiamo la guerra dei chip tra USA e Cina, che rischia di portare ad un blocco di import e export cinesi nei settori ad alta tecnologia, imponendo a tutte le aziende che passano per la Cina per la produzione o l'assemblaggio dei propri smartphone (Apple in primis) di trasferire altrove le proprie produzioni. Analogamente, per poter sperare di vendere i propri device in occidente, produttori cinesi come Xiaomi, Honor e OnePlus dovrebbero delocalizzare all'estero.

Dall'altra parte, invece, abbiamo il CHIPS Act degli Stati Uniti, che ha lo scopo di aumentare la produzione americana di chip, ma che per farlo prevede di "rubare" fabbriche e aziende a Paesi partner e rivali allo stesso modo, incoraggiandole a spostarsi in Nordamerica con enormi finanziamenti. Il caso emblematico è quello di TSMC, che, lusingata dal denaro promesso dalla Casa Bianca, potrebbe presto spostare gran parte delle sue produzioni negli USA.

Stando ad un report della CNBC, che a sua volta cita un'indagine di Robert Morcos, CEO di Social Mobile, il costo di produzione di un chip negli Stati Uniti potrebbe superare del 40% quello della realizzazione della stessa componente nel resto del mondo. Ciò dipende da una serie di fattori ben noti, che sono quelli che nel tempo hanno reso altre parti del mondo (l'Europa, per esempio) poco competitive in termini industriali con l'America e l'Asia: essi sono gli alti costi della manodopera, la pervasività dei controlli ambientali e produttivi, le multe e le sanzioni per chi non rispetta gli standard governativi e la necessità di assorbire i costi per le nuove strutture e infrastrutture.

La situazione è stata confermata dal Chief Financial Officer di TSMC, Wendell Huang, che ha spiegato agli investitori che la costruzione e il mantenimento delle Fab americane hanno costi molto maggiori rispetto rispetto a Taiwan. Lo stesso Huang, infatti, ha dichiarato che "la ragione principale del gap nei costi è l'elevato prezzo di costruzione degli edifici e delle strutture, che può essere fino a quattro o cinque volte maggiore negli Stati Uniti rispetto a Taiwan. Gli alti costi includono poi la forza-lavoro, i permessi, le spese connesse ai regolamenti di salute e sicurezza sul posto di lavoro e l'aumento dell'inflazione negli ultimi anni". Considerato che il 50% circa del costo di uno smartphone è legato ai suoi chip, un generalizzato aumento dei prezzi del settore telefonico potrebbe essere all'orizzonte.