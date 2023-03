Perché gli smartphone Xiaomi non vengono venduti negli Stati Uniti?

Il lancio della Xiaomi 13 Series è avvenuto il 26 febbraio scorso, durante il Mobile World Congress di Barcellona. Già prima dell'annuncio ufficiale, però, si sapeva che gli Xiaomi 13 non sarebbero arrivati negli USA per via di una precisa scelta. Ma quali sono le basi di questa mossa commerciale?

Un motivo ufficiale, per ora, ancora non c'è, però possiamo speculare. Per esempio, Android Central spiega che il mercato smartphone americano ha una conformazione particolare e diversa da quelli europei ed asiatici: per entrare in quest'ultimo, infatti, è necessaria una partnership con un carrier americano, ovvero un provider di abbonamenti e servizi (come le "nostrane" TIM, Vodafone e Iliad, per intenderci).

Per entrare nel mercato americano, una partnership con un carrier è necessaria per qualsiasi marchio, perché molto raramente accade che gli statunitensi comprino i propri smartphone nei negozi di elettronica in versione unlocked (cioè non-brandizzata). Il caso di OnePlus ne è una dimostrazione: la compagnia vende i suoi prodotti da quasi una decade negli Stati Uniti in versione unlocked, ma solo dal 2018, quando ha iniziato a collaborare con T-Mobile, ha cominciato a vedere un sensibile incremento delle vendite.

A quanto pare, almeno per ora, Xiaomi non sarebbe interessata ad una partnership con un carrier terzo, perché ciò richiederebbe grandi investimenti e al contempo ridurrebbe i profitti su ogni smartphone venduto. Non è un caso che, ancora a febbraio 2022, un portavoce di Xiaomi abbia detto che "benché gli Stati Uniti siano un mercato importante, non abbiamo ancora una timeline per l'arrivo in America dei nostri smartphone".

Certo, qualcuno potrebbe obiettare che, anche al netto di una riduzione dei profitti per singola unità venduta a causa della collaborazione con i provider di servizi mobili, Xiaomi potrebbe comunque trarre dei guadagni negli Stati Uniti per via delle dimensioni del loro mercato. Si sbaglierebbe, perlomeno parzialmente. Le vendite di Xiaomi sono stellari in Cina e buone in Europa e nel resto dell'Asia, ma difficilmente l'azienda può riuscire a penetrare con facilità il mercato americano.

Basti pensare alle tensioni montanti tra Cina e Stati Uniti, che di recente si sono coagulate attorno al settore dei chip, ma che sono anche passate per quella che alcuni studiosi non esitano a definire una guerra economica a colpi di sanzioni e contro-sanzioni. Durante l'amministrazione Trump, per esempio, ha fatto scalpore il ban di Huawei negli Stati Uniti: una mossa da cui la stessa Huawei non sembra essersi ancora del tutto ripresa e che può potenzialmente per certi versi "danneggiare" la reputazione delle aziende cinesi in America, specie nel settore smartphone.

La questione potrebbe dunque essere duplice: da una parte, Xiaomi non vorrebbe investire in un mercato dove potrebbe avere una Spada di Damocle sulla testa, visto che quest'ultima potrebbe portarla a delle perdite enormi in caso di ban o di sanzioni. Dall'altra, l'azienda si aspetterebbe che la clientela americana sia ancora scettica sui suoi prodotti. Si tratta di speculazioni, ma era interessante fare il punto della situazione.