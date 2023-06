Perché dopo un sonnellino pomeridiano mi sveglio stanco e irritato? La verità

Ti è mai capitato di desiderare così tanto un pisolino durante la giornata, per poi svegliarti sentendoti terribilmente stanco? Molto probabilmente la colpa è dell'inerzia del sonno. Ci sono molti benefici nel fare una pennichella ma, sfortunatamente, per alcuni questi piccoli riposini semplicemente non funzionano e creano stress e stanchezza.

Spesso, quando dormiamo, attraversiamo una serie di diverse fasi e l'inerzia del sonno si verifica sostanzialmente se il tuo pisolino è stato troppo corto o troppo lungo. In pratica è come se il tuo corpo non volesse svegliarsi perché è profondamente immerso all'interno di una certa fase. Alcune persone lo chiamano addirittura "ubriachezza da sonno".

Tipicamente, questa sensazione non dura a lungo, normalmente intorno ai 30-60 minuti, sebbene alcune persone possano sperimentarla fino a due ore. Non si sa perché si verifichi l'inerzia del sonno ma ci sono alcune teorie in corso:

potrebbe accadere a causa di una piccola molecola chiamata adenosina che si accumula durante il giorno e, quando dormiamo, diminuisce. Tuttavia, durante il pisolino non ha il tempo di essere completamente eliminata per cui ci sentiamo così stanchi;

potrebbe essere causata da un aumento delle onde delta, più comuni nel sonno NREM e tendono ad aumentare dopo la perdita di sonno o la privazione, causando la "sbornia".

Insomma, perderne solo 15 minuti è già troppo ), e anche un breve pisolino può avere un impatto significativo sul nostro benessere.