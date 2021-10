Perché le sopracciglia diventano più folte col passare degli anni?

Mentre gli uomini con il passare dell'età perdono i capelli, c'è qualcosa che non smetteranno mai di perdere: i peli del viso; quelli delle sopracciglia, delle orecchie e del naso di molto uomini continueranno a crescere e, anzi, con il tempo possono persino aumentare. Per quale motivo?

Tutto è influenzato dal testosterone, che continua a esistere fino alla vecchiaia. Questi ormoni hanno effetti maggiori sui follicoli piliferi nel tempo. Nelle donne, invece, gli estrogeni tendono a diminuire dopo la menopausa, portando a una successiva riduzione della grandezza del pelo e del capello (quanto detto è stato affermato in uno studio del 2020 pubblicato sull'International Journal of Molecular Sciences).

Tuttavia, la crescita dei peli, la loro posizione, consistenza e colore si basano principalmente su fattori diversi come genetica, età, nutrizione, salute e sesso, secondo quanto afferma la dott.ssa Marie Jhin, presidentessa di Premier Dermatology a San Carlos, in California (per questo motivo lo stress è uno dei motivi della caduta dei capelli). Tutti i peli, inoltre, dipendono dai follicoli piliferi.

Questi follicoli hanno tre fasi: fase di crescita (anagen), fase di transizione (catagen) e la fase dormiente (telogen). I peli su diverse parti del corpo crescono in modo differnete perché le lunghezze di queste fasi differiscono. I capelli del cuoio capelluto, ad esempio, hanno la fase anagen più lunga, che in genere va dai due ai sette anni.

Più breve è la fase anagen di un follicolo pilifero, più corti sono i peli su quella parte del corpo, afferma il dott. Danilo Del Campo, dermatologo presso la Chicago Skin Clinic. "Se la fase anagen fosse più lunga del normale, le persone dovrebbero usare le forbici dal barbiere per tagliare le sopracciglia molto frequentemente", continua l'esperto. La durata delle diverse fasi è influenzata dagli ormoni che circolano nel corpo.