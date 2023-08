Perché le sopracciglia non ricrescono dopo tanto tempo di depilazione?

A volte, i peli ricrescono senza problemi dopo l'epilazione, altre volte, invece, sembrano non voler più ricrescere, lasciandoci con sopracciglia sottili che non riescono a seguire le tendenze della moda. Cosa succede esattamente alle nostre sopracciglia quando le depiliamo e perché i peli smettono di crescere dopo un'epilazione eccessiva?

Come per gli altri peli del corpo, le sopracciglia passano attraverso tre fasi di crescita: anagen, catagen e telogen. La fase anagen è quella di crescita attiva, durante la quale le cellule si dividono e aumentano di numero. In questa fase, i follicoli piliferi assumono una forma simile a quella di un bulbo di cipolla e i filamenti di capelli iniziano a emergere dai follicoli.

La fase anagen delle sopracciglia è breve, dura solo due o tre mesi, rispetto ai due o otto anni dei capelli del cuoio capelluto. Questa durata più breve è la ragione per cui i peli delle sopracciglia sono molto più corti dei capelli del cuoio capelluto, spiega il Dr. Yoram Harth, direttore medico di MDhair, una società di trattamento per la perdita dei capelli, ed ex ricercatore presso il dipartimento di dermatologia del NewYork-Presbyterian/Columbia University Irving Medical Center.

Nella fase catagen, la crescita dei peli rallenta poiché la divisione cellulare e la proliferazione che erano in pieno svolgimento durante la fase anagen iniziano a diminuire. Questo porta alla morte cellulare nei follicoli piliferi e le strutture a forma di bulbo di cipolla si restringono (succede anche nei capelli umani).

La fase catagen per le sopracciglia dura due o tre settimane. Durante la telogen, l'ultima fase della crescita, i peli smettono di crescere e i follicoli "riposano". Questa fase dura tipicamente più a lungo per i peli delle sopracciglia rispetto ai capelli del cuoio capelluto, circa quattro mesi o più, rispetto ai due o tre mesi dei capelli del cuoio capelluto.

Cosa succede quando le sopracciglia vengono depilate troppo spesso o in modo aggressivo? Secondo il Dr. Yoram Harth, quando i follicoli piliferi vengono danneggiati, potrebbero non essere più in grado di produrre nuovi peli. La gravità e l'estensione del danno possono determinare se questa condizione sarà temporanea o permanente. Nel caso di danni temporanei, le sopracciglia possono ricrescere se si smette di depilarle per un certo periodo.

Tuttavia, se i follicoli sono danneggiati in modo permanente, diventa difficile, se non impossibile, per i nuovi peli crescere. Chissà se sarà possibile farle ricrescere in futuro grazie a questa terapia per la ricrescita dei capelli.