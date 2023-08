Perché per sopravvivere ai bombardamenti atomici si usava colorare la casa di bianco?

Durante la Guerra Fredda, gli Stati Uniti erano in preda a una paura collettiva a causa della minaccia di un attacco atomico. In questo clima di terrore emerse una strana strategia: si pensava che dipingere le case di bianco avesse potuto aumentare le possibilità di sopravvivenza in caso di un'esplosione nucleare.

Tale affermazione, per quanto bizzarra possa sembrare oggi, era radicata nelle comprensioni scientifiche dell'epoca riguardo alla potenza distruttiva delle armi nucleari. Circa il 35% dell'energia di un'esplosione nucleare proviene dalla radiazione termica, o calore.

Quest'ultimo è così intenso che gli oggetti vicini al centro dell'esplosione possono vaporizzarsi. Di fronte a questa realtà, gli americani cercavano ogni possibile vantaggio per proteggersi. Ecco che entra in gioco la vernice bianca (chissà cosa poteva fare la vernice più bianca del mondo, allora).

Un video didattico dell'epoca, intitolato "The House In The Middle", mostrava una serie di esperimenti che sembravano dimostrare come una casa ben tenuta potesse ridurre il rischio di distruzione atomica totale.

Il video sosteneva che mantenere le case pulite, libere da materiale infiammabile come foglie morte e legno, e ricoperte di una fresca mano di vernice bianca, avrebbe ridotto il rischio che venissero bruciate. Ovviamente dipingere la casa di bianco avrebbe avuto poco o nessun effetto protettivo in caso di un'esplosione nucleare nelle vicinanze, ma dai test condotti gli scienziati avevano scoperto che le case di legno senza vernice prendevano fuoco più rapidamente.

In realtà, però, questo studio venne commissionato dalla "The National Paint, Varnish And Lacquer Association", azienda che vendeva proprio vernici e oggetti per la casa. A proposito, è questo il luogo migliore per sopravvivere allo scoppio di una bomba atomica.