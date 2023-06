Quindi, perché il sottomarino Titan è imploso? Ecco tutte le motivazioni

Siamo tutti a conoscenza della tragedia del Titan, sottomarino commerciale con a bordo cinque persone facoltose che avevano un solo obiettivo comune: visitare a circa 3.800 metri il relitto della "nave dei sogni" Titanic. Purtroppo, però, questo non è mai avvenuto perché il mezzo marino è letteralmente imploso, portando alla morte degli uomini.

La causa del problema è da ricercare innanzitutto nel design del mezzo di trasporto utilizzato per visitare le oscure e misteriose profondità oceaniche.

A differenza di altri sommergibili progettati per l'esplorazione marina, il Titan era rivestito con una combinazione di titanio e fibra di carbonio, una scelta insolita nel campo dell'ingegneria strutturale e vi sveliamo subito il perché.

Il titanio è, infatti, un metallo estremamente resistente, capace di sopportare le enormi pressioni esercitate nelle profondità oceaniche. La fibra di carbonio, però, è molto più rigida e non possiede la stessa elasticità dell'altro metallo, causando uno scompenso.

È stata questa differenza molto probabilmente a compromettere l'integrità strutturale del sottomarino, portando alla sua fine... ma non è finita qui! Il Titan non era certificato e non aveva subito i test di stress necessari per "lo sta bene".

Inoltre, la società ha ignorato i segnali di allarme riguardanti il design, tra cui la scelta di utilizzare un controller di gioco Logitech da 30 dollari per controllare l'intero sommergibile. La tragedia ci insegna che la sicurezza non dovrebbe MAI essere compromessa e che non si dovrebbero MAI ignorare le norme di sicurezza e le procedure di certificazione.