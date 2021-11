Perché spariscono i canali dal digitale terrestre? Le semplici motivazioni

Il periodo è quello di Halloween, ma alcuni utenti, appassionati della televisione italiana, hanno avuto a che fare con altri tipi di "sparizioni". Infatti, alcuni canali del digitale terrestre sono "scomparsi" (o meglio, non si vedono più). In questo contesto, non sono in pochi coloro che si stanno chiedendo il motivo: ve lo spieghiamo noi.

No, non c'è alcun fantasma: semplicemente, dal 20 ottobre 2021 alcuni canali del digitale terrestre sono passati alle trasmissioni in MPEG-4. Senza scendere troppo in dettagli tecnici, ve la facciamo molto semplice: per vedere determinati canali Rai e Mediaset è ora necessario disporre di un televisore o decoder HD.

Cosa significa tutto ciò? Essenzialmente, coloro che possiedono un televisore che non rispetta i giusti requisiti non possono più vedere determinati canali "secondari", da Rai 4 a Mediaset Italia 2, in quanto questi ultimi ora sono passati definitivamente alla nuova codifica. Il totale dei canali non più accessibili mediante un televisore "non HD" è pari a 15, dato che ci sono di mezzo anche Boing Plus, Rai 5, Rai Movie, Rai Yoyo, Virgin Radio TV, R101 TV, Radio 105, TGCOM 24, Rai Sport HD+, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium e Rai Scuola. Potete approfondire la questione mediante il nostro approfondimento su cosa comporta l'inizio delle trasmissioni in MPEG-4, nonché mediante l'analisi del motivo per cui alcuni canali vengono indicati come provvisori.

Verificare se il proprio televisore o decoder è "HD" o meno è molto semplice: come potete approfondire nella nostra guida relativa a quali sono i canali per la verifica del DVB-T2, basta raggiungere il canale 100 o 200 del digitale terrestre. Se a schermo compare la scritta "Test HEVC Main10", significa che il vostro modello è compatibile con le novità previste. In quel caso, dunque, per far "comparire" nuovamente i canali basta una semplice risintonizzazione.

Proprio quest'ultima operazione in genere è in grado di "risolvere tutto", a meno ovviamente che il vostro televisore non sia datato e non compatibile. In quel caso, potreste voler dare un'occhiata ai nostri approfondimenti relativi a come sapere se il TV è compatibile con il DVB-T2, nonché a quali tipologie di decoder DVB-T2 esistono sul mercato.

Per il resto, la "scomparsa" dei canali può ovviamente essere dovuta ad altri fattori. Se, ad esempio, il televisore non riesce proprio a rilevare alcuni canali durante la risintonizzazione, potrebbe trattarsi di un problema di scarso segnale. Inoltre, un'altra questione da non sottovalutare sono le possibili modifiche effettuate dalle stesse emittenti, che in genere richiedono una semplice risintonizzazione.

Infine, se vi state chiedendo il motivo di tutti i cambiamenti citati, potreste voler dare un'occhiata al nostro approfondimento sui benefici apportati dal DVB-T2 (ricordiamo in ogni caso che lo switch off definitivo al DVB-T2 avverrà più avanti).