Ecco perché nello spazio non è possibile bere la Coca-Cola

Trovarsi fuori dalla Terra e vivere normalmente non è facile, e gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale lo sanno bene visto che non possono mangiare neanche una buona pizza. Molti alimenti, infatti, possono causare problemi quando si trovano nello spazio... come la Coca-Cola e altre bevande gassate.

Nonostante uno studio dei topi dopo due settimane di consumo abbia restituito risultati scioccanti, un bicchiere della propria bevanda preferita ogni tanto è concesso, tranne se vi trovate nello spazio. Si tratta di qualcosa a cui i cosmonauti devono rinunciare durante una missione spaziale a causa di problemi di sicurezza, ma per quale motivo?

Nelle bevande gassate, il gas che compone le bolle è l'anidride carbonica e le bollicine normalmente devono essere in grado di salire sulla parte superiore della bevanda per rilasciare la CO2. Per far funzionare il meccanismo è necessaria la forza di gravità - che nello spazio sappiamo non essere presente - affinché le bolle fuoriescano dal liquido più pesante.

Aprendo una bibita gassata a bordo del laboratorio orbitante si creerebbe semplicemente della schiuma poiché le bolle vengono disperse casualmente all'interno del liquido. Non è solo per questo motivo che l'alimento è stato proibito: lo spazio influisce anche sul modo con cui viene digerita la bevanda. Se un astronauta dovesse bere una Coca-Cola, assumerebbe molta più CO2 del normale (poiché le bolle non riusciranno a salire in superficie) e farà molti più rutti del solito.

I rutti possono essere complicati da gestire nello spazio perché quando si verificano di solito c'è anche del liquido ad accompagnare l'azione, poiché liquidi e gas hanno difficoltà a separarsi in condizioni di assenza di gravità. Insomma, se state leggendo questa notizia nel 2050 a bordo di una navetta spaziale "giornaliera" di SpaceX diretta verso la Luna, adesso sapete perché non potete avere una bevanda gassata.