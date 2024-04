Perché la nostra specie perde i capelli giunta una certa età?

Perdere i capelli ogni giorno è normale, come afferma l'American Accademy of Dermatology, visto che che perdiamo in media da 50 a 100 capelli ogni giorno, ma quello che succede quando soffriamo di alopecia è tutt'altra questione, he da sempre preoccupa in particolare gli uomini in età avanzata.

Per capire perché la nostra specie è spesso afflitta da questo comune problema, che può provocare delle ripercussioni relazionali o psicologiche a chi ne è afflitto, alcuni studiosi hanno studiato l'intero ciclo vitale dei capelli, promuovendo varie ricerche.

I capelli di solito hanno una vita che si divide in quattro fasi. La prima, l'anagen, dura dai 3 ai 8 anni ed è considerata come la fase giovanile del capello. In questa fase il capello cresce di circa 1 cm ogni mese e s'irrobustisce. La fase successiva, catagen, è molto breve e avviene poco prima che il capello smette di crescere del tutto. In questo fase il bulbo pilifero rallenta il proprio metabolismo. La fase telogen è quella che invece è caratterizzata dalla caduta del pelo, mentre con la fase kenogen si definisce la fase di riposo del follicolo pilifero, che varia a secondo del soggetto.

Nella vita di ciascun individuo, in media, ciascun capello segue questo ciclo da 10 a 20 volte, fattore che porta ad avere una chioma lucente durante l'adolescenza e i primi anni di maturità della propria vita. Tuttavia, molti di noi cominciano a subire un processo di caduta dei capelli che è anticipato rispetto alla norma, spesso conseguenza di un cattivo stile di vita o di qualche altro problema.

Come ha infatti chiarito durante una intervista la dottoressa Lynn McKinley-Grant , professore associato di dermatologia presso l'Howard University College of Medicine, i nostri capelli possono rovinarsi anche per colpa dello stress, del nostro comportamento, dei prodotti che utilizziamo per colorarli o per pulirli. "La caduta può anche verificarsi se si spazzolano troppo spesso i capelli o se si utilizzano acconciature che tirano il cuoio capelluto, come le trecce. Può anche verificarsi un avvelenamento del bulbo pilifero, a causa dell'uso di prodotti aggressivi o di determinate routine di styling".

Le ragioni per cui la nostra specie è soggetta a questo problema sono diverse e l'elenco delle minacce che possono colpire la nostra chioma è molto lungo. Anche le malattie e la genetica possono portare a una repentina caduta dei capelli e questo fenomeno si può comprendere solo accettando che questi non sono dei semplici peli.

I capelli sono infatti uno dei prodotti più recenti della nostra evoluzione. Non è ben chiaro quando sono comparsi, ma è indubbio che fanno parte di quei caratteri sessuali secondari che si sono evoluti in seguito alla progressiva perdita della pelliccia e all'ottenimento della posizione eretta. Le altre scimmie non hanno dei veri e propri capelli.

Noi utilizziamo i capelli per proteggere la nostra testa dai raggi del Sole, ma anche per comunicare indirettamente la nostra età, il nostro stato di salute e il nostro rango sociale, in maniera simile da quanto viene fatto dalle code dei pavoni. Questa teoria, che può sembrare strana, è stata invece approvata da molteplici biologi evoluzionisti, tra cui lo stesso Darwin e Desmond Morris, che ne il suo saggio "L'animale donna" dedicò un intero capitolo su questo argomento.

Le motivazioni che spingono quindi la nostra testa a perdere i capelli possono essere anche nascoste all'interno della nostra evoluzione, seppur non dobbiamo disperarci per colpa di questo fenomeno. È infatti ormai assodato che gli uomini calvi risultano maggiormente attrattivi su determinate tipologie di partner, che associano inconsapevolmente la calvizie all'aumento di testosterone. Inoltre le case farmaceutiche sono pronte a diffondere dei farmaci, che permetteranno di recuperare i capelli.

