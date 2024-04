Perché spendere tanto per un ottimo monitor? Prendilo a meno di 90 euro!

AOC 24B3HMA2 Monitor Full HD 24 pollici è davvero un ottimo monitor per l'uso di tutti i giorni. Il prezzo è già basso di suo, ma se lo prendi adesso c'è pure lo sconto del 15%, quindi paghi solo 89,90 euro. Inoltre, otterrai lo sconto su Game Pc Pass del 33%.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Vediamo alcune delle caratteristiche di questo monitor. A partire dalle tecnologie Flicker Free e Low Blue Light che riducono l'affaticamento degli occhi e aumentano nel contempo il comfort visivo anche durante la notte.

La sincronizzazione adattiva dell'immagine garantisce l’assenza di screen tearing.

Frequenza di aggiornamento elevata di 100 hertz Pannello VA ad alto contrasto, FHD, display opaco con tempo di risposta MPRT di 1 ms. Luminosità/contrasto: 250 cd/m² 3.000:1.

Vanta anche 2x altoparlanti integrati da 2 Watt, così non dovrai aggiungere una cassa. Prevede anche un'uscita cuffie per la massima privacy e non disturbare gli altri. Connessioni: 1x HDMI 1.4 , 1x VGA.

Ecco cosa otterrai nella confezione: monitor AOC 24B3HMA2 da 60,5 cm (24 pollici), cavo di alimentazione, cavo HDMI/VGA, lettore CD, certificato di garanzia fino a 3 anni.

Amazon ti offre TRE MESI GRATIS di Amazon Music Unlimited, DUE mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Tutta la musica che ami, una incredibile libreria di eBook e una vasta selezione di audiolibri e podcast in italiano. Cosa puoi chiedere di più?