Perché va spento il Bluetooth su Android quando non si usa? Approfondiamo la questione

Mentre il grande pubblico è in fervente attesa dell'arrivo sul mercato dell'aggiornamento Bluetooth con LE Audio per sperimentarne le migliorie, torniamo a sviscerare alcune curiosità di questo interessante standard di trasmissione dati.

La domanda di oggi riguarda una delle abitudini più incardinate nella nostra vita di tutti i giorni, vale a dire il fatto di mantenerlo acceso anche quando non in uso sul nostro smartphone. In effetti, ci sarebbe una motivazione più che valida per convincervi a spegnerlo quando non lo state utilizzando, è tutt'altro che banale e no, non riguarda il consumo di batteria!

Come dimostra il recente exploit al Bluetooth di Tesla, infatti, nessun protocollo di comunicazione è esente da rischi di minacce informatiche. Persino Kamala Harris (Vice Presidente USA) sarebbe tra gli scettici di questa tecnologia, al punto da essere stata definita da Politico come Bluetooth-fobica. La motivazione? Non utilizza auricolari Bluetooth sul suo smartphone ma solo cablati.

Si tratta solo di paranoia? Tutt'altro. Infatti, come già molti sapranno, il Bluetooth funziona attraverso l'analisi del suo range d'utilizzo alla ricerca di dispositivi con cui comunicare. Proprio la "visibilità" dei dispositivo tramite Bluetooth rappresenterebbe un indice di vulnerabilità ad attacchi da parte di malintenzionati, che potrebbero da una parte essere in grado di accedere al dispositivo e dall'altra di bloccarne la funzionalità mandando numerose richieste di connessione.

Pertanto, se spegnerlo potrebbe non essere tra le vostre priorità, potreste quantomeno valutare di disattivarne la visibilità pubblica dalle impostazioni del dispositivo.

Un altro fattore di rischio riguarda la possibilità che il vostro smartphone venga utilizzato per la raccolta di dati sull'utente quando siete in giro per negozi. Secondo quanto riportato da Slash Gear, attualmente alcune catene USA già utilizzano la tecnologia Bluetooth a questo scopo, tra cui Walmart e Target.