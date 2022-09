Perché è spopolata la moda di far indossare dei cappelli buffi ai ricci di mare?

Perché gli appassionati hanno deciso di far indossare dei piccoli cappelli su misura ai ricci di mare presenti nei loro acquari? No, aspettate a commentare, non lo fanno per prendere in giro queste creature o per accaparrarsi qualche like sui social, ma questa bizzarra scelta di "moda" è per una buona causa.

In natura, i ricci di mare si ricoprono già naturalmente di rocce o conchiglie. Questo comportamento non è del tutto compreso, ma gli esperti ritengono che lo facciano per proteggersi dai predatori e dai raggi UV, e aggiungono anche un po' di peso in più che li aiuta a rimanere al loro posto per non essere portati via durante i temporali.

Così un appassionato di acquari del Colorado di nome Wilson Souza ha dato il via a tutto iniziando a realizzare cappelli personalizzati per gli abitanti del suo acquario ad acqua salata. Inizialmente dovevano avere un design semplice, senza tanti fronzoli, ma poi ha iniziato a sperimentare con la stampa 3D... e il resto è venuto da sé.

La sua scelta di stile ha avuto un successo immediato sui forum e l'approccio di Wilson è stato emulato anche da altri appassionati (a proposito, ma perché non si indossano più i cappelli come una volta?). La pratica è arrivata anche agli occhi di alcuni ricercatori, che hanno accolto di buon grado questa iniziativa. E non preoccupatevi, questi accessori non danno alcun fastidio alle creature, grazie ai loro aculei indistruttibili.