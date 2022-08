Perché gli squali martello hanno la testa di questa forma? I motivi vi stupiranno

Non esistono solo squali lunghi 4 metri e pesanti 500 chilogrammi, ma anche creature più piccole e che passano inosservate. Ad esempio lo squalo martello se non fosse per il suo aspetto - che ricorda appunto l'omonimo strumento - sembrerebbe una creatura "normale"... ma a cosa serve avere la testa con la forma di un martello?

Questi pesci, secondo gli scienziati, hanno tre vantaggi inaspettati. Il primo ha a che fare con la vista: gli occhi dell'animale marino, infatti, hanno un campo visivo molto più ampio. Il secondo vantaggio è dato da organi di senso speciali, chiamati ampolle di Lorenzini, capaci di rilevare l'elettricità e di captare e localizzare le prede sepolte sotto la sabbia sul fondo dell'oceano.

Il terzo e ultimo vantaggio - alquanto inaspettato - della testa a martello è la possibilità di curvare più velocemente. Attualmente esistono nove diversi tipi di squali martello negli oceani al giorno d'oggi, ma sfortunatamente gli scienziati non sono in grado di ricostruire la storia passata di questi esseri viventi.

Dal momento che non esistono fossili, poiché i loro scheletri sono di cartilagine che scompare subito col tempo, gli scienziati hanno esplorato la loro storia usando il DNA. I risultati non sono stati affatto quelli che si aspettavano gli esperti: le specie più vecchie avevano i martelli proporzionalmente più grandi e le specie giovani più piccoli.

Quella che si è "stabilita" per prima è lo squalo testa alare (E. blochii), che ha una delle teste più larghe di tutte. Nel corso del tempo la selezione naturale ha invece ridotto le dimensioni del martello, come nel caso del bonnethead (S. tiburo). Questi pesci sono creature davvero incredibili e per certi versi sorprendenti, come lo squalo più vecchio di tutti che vive fino a 400 anni.