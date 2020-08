Perché gli Stati Uniti non utilizzano il Sistema metrico decimale?

In America non si usa il sistema metrico decimale, ed è possibile notarlo molto spesso in documenti scientifici, libri e film, quando si parla di miglia, pollici, galloni, once e via dicendo. Dietro a questa scelta vige una pesante dose di patriottismo, stabilità politica e una sfiducia storica dei francesi.

Nel 1790, il governo di Parigi chiese all'Accademia francese delle scienze di elaborare un nuovo e logico sistema di misurazione. L'accademia decise che il nuovo sistema doveva essere basato su qualcosa che potevano quantificare fisicamente in natura, in modo che potesse resistere alla prova del tempo.

Il sistema metrico è probabilmente un modo più semplice per standardizzare le misurazioni rispetto al sistema utilizzato dagli USA. Allora perché gli Stati Uniti non si sono mossi di un centimetro? Il sistema americano si è trasformato e si è evoluto da un miscuglio di diversi sistemi risalenti all'Inghilterra medievale. Il paese a stelle e strisce, infatti, ha provato a fare il passaggio un paio di volte, ma non sono mai riusciti a farcela; il sistema era troppo radicato nell'industria americana così come nella psiche nazionale.

Anche la sfortuna si mise di mezzo: nel 1793, il Segretario di Stato americano Thomas Jefferson chiamò uno scienziato francese di nome Joseph Dombey, che salpò verso il Nuovo Mondo con un piccolo cilindro di rame destinato a essere il nuovo peso standard americano: il chilogrammo. Tuttavia, la nave di Dombey venne colpita dal maltempo e finì fuori rotta, finendo sotto la custodia di pirati britannici desiderosi di riscatto. Lo scienziato francese morì prigioniero dei pirati e il chilogrammo non arrivò mai a Jefferson.

Un altro fattore contro il sistema metrico negli Stati Uniti è stata la relativa stabilità politica del paese. Ciò non ha favorito il sistema metrico, poiché la revisione completa del sistema di misurazione di un paese richiede un po' di turbolenze. Il Congresso degli Stati Uniti ha persino approvato una legge nel 1975 per effettuare il passaggio al sistema metrico, ma la transizione è stata considerata volontaria, anziché obbligatoria, senza alcuna scadenza.