Perché le statue antiche spesso sono senza testa? La ragione vi stupirà

Le statue romane senza testa sono un'icona dell'arte e dell'archeologia romana. A prima vista, potremmo pensare che siano state danneggiate nel corso dei secoli, ma la verità è ben diversa. Non tutte le statue romane sono state decapitate per caso. Alcune di esse sono state progettate per avere caratteristiche staccabili.

Questa pratica era dovuta alla pragmaticità dei Romani, che amavano essere flessibili nelle loro rappresentazioni artistiche. Immaginate di commissionare una costosa scultura di una figura popolare o di un eroe e poi, se questa figura diventasse impopolare, cosa fareste? La soluzione era semplice: rimuovere la testa e sostituirla con quella di un nuovo eroe o icona sociale.

Gli artisti creavano quindi un corpo idealizzato, spesso vestito con una toga, e poi si aveva la possibilità di cambiare le facce delle statue come si desiderava. Questa flessibilità era particolarmente importante nella cultura romana, dove l'atto dell'oblio era una delle forme di punizione più significative per coloro che cadevano in disgrazia.

Le statue venivano deturpate e decapitate come modo per distruggere la memoria della persona raffigurata, spesso quando un imperatore ne sostituiva un altro o c'era un cambiamento significativo di regime. Tuttavia, non tutte le sculture erano progettate con questa flessibilità, quindi non ogni esempio senza testa era destinato a finire in questo modo (perché avevano invece il pene piccolo?).

Inoltre, non solo le teste erano staccabili. Alcune statue avevano anche braccia o altre parti rimovibili; un modo economico per aggiornare l'arte. Un esempio famoso può essere visto nella Statua di una Donna Seduta, risalente al II secolo d.C., conservata presso l'Art Institute di Chicago. Questa rappresentazione generica è stata progettata in modo da poter rappresentare una dea o una donna di spicco.

Un altro esempio è la statua di Antonino, l'enigmatico amante dell'imperatore Adriano, conservata presso l'Università di Helsinki. Questa statua, datata intorno al 130-150 d.C., mostra le linee dove la testa e gli avambracci potevano essere rimossi se necessario. Lontano dall'essere rappresentazioni immutabili di eroi pubblici, alcune statue romane potevano cambiare con i tempi per riflettere nuovi standard o visioni alternative di ciò che contava.

