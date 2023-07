Ecco perché Stephen Hawking pensava che l'Universo fosse un ologramma

Stephen Hawking aveva un'idea dell'Universo diversa, per certi versi, rispetto ai suoi colleghi. Così, insieme al cosmologo Thomas Hertog dell'Università di Cambridge (suo grande amico), iniziò a cercare una teoria alternativa per spiegare la nascita dell'Universo, pensando all'idea che l'Universo fosse un ologramma.

Hertog e Hawking hanno formulato un adattamento dell'olografia per risolvere il problema di come il tempo sia sorto all'inizio dell'universo, un periodo di rapida inflazione 13,8 miliardi di anni fa che ha messo in moto l'orologio cosmico e prima del quale non esisteva il tempo.

Questa non è la prima volta che viene proposta una teoria olografica dell'universo. Più di 25 anni fa, Juan Maldacena dell'Institute for Advanced Study di Princeton ha suggerito che l'universo quadridimensionale possa esistere come una sorta di proiezione olografica da una superficie di dimensioni inferiori (lo dice anche la NASA).

Hawking ed Hertog come Darwin

Hertog nel suo ultimo libro "On the Origin of Time: Stephen Hawking’s Final Theory", ha spiegato che lui e Hawking si sono trovati a costruire, in effetti, un albero di leggi fisiche che è stato forgiato nelle prime fasi dell'universo da un processo che ricorda la variazione e la selezione dell'evoluzione darwiniana.

"È un po' come se stessimo proponendo una sorta di rivoluzione darwiniana in cosmologia", afferma. Ma quale forma prende questo albero cosmologico della vita? Nell'universo quantistico del Big Bang, come visto da Hawking e Hertog, all'origine del tempo, l'universo infantile è in una sovrapposizione di possibili stati, ognuno rappresentante un diverso percorso evolutivo e l'emergere di diverse leggi fisiche.

Si può solo guardare retrospettivamente al percorso evolutivo che l'universo ha effettivamente preso. Ciò significa che l'universo è "sintonizzato" per la vita perché solo in un universo in cui potrebbero nascere stelle e pianeti potrebbe emergere la vita intelligente capace di ponderare la propria esistenza. Questa idea di diversi percorsi universali di evoluzione può sembrare un multiverso, ma non lo è perché esiste un limite fondamentale a ciò che gli scienziati possono sapere.

La teoria finale

Verificare la teoria finale di Stephen Hawking è un compito arduo perché guardare indietro nel tempo fino al Big Bang con l'astronomia attuale è - almeno oggi - impossibile; questo perché l'universo infantile, nel suo stato caldo e denso, era opaco alla luce. Solo quando l'universo si è espanso e raffreddato circa 300.000 anni dopo il Big Bang, gli elettroni potevano legarsi ai protoni per formare atomi. La scomparsa di elettroni liberi durante questa era dell'universo, nota come epoca di ricombinazione, ha permesso ai fotoni di viaggiare liberamente nel cosmo, rendendo così l'universo trasparente.

Esiste tuttavia un'altra forma di radiazione, conosciuta come onde gravitazionali, che sono piccole onde nello stesso tessuto dello spaziotempo causate da oggetti di grande massa in accelerazione. "Le onde gravitazionali potrebbero raggiungerci direttamente dall'inizio dell'universo", aggiunge infine Hertog. "E forse ci sono segnali di onde gravitazionali che possono rivelare qualcosa su quella fase primordiale dell'universo durante la quale le leggi della fisica si stavano ramificando."

"Siamo nella stessa barca di Darwin nel XIX secolo; non aveva molti fossili per ricreare l'albero della vita, e noi non abbiamo molti fossili per ricreare l'albero delle leggi fisiche. Speriamo che entro la fine del secolo, saremo in un posto diverso."