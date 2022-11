Perché queste strane mummie egizie avevano la lingua d'oro?

Nella necropoli di Quweisna, nel delta centrale del Nilo, gli archeologi hanno scoperto un teschio con una lingua d'oro. All'epoca, il Ministero del Turismo e delle Antichità egiziano sospettava che l'oro fosse stato messo lì molto tempo fa dagli imbalsamatori per garantire che i morti potessero navigare nell'aldilà.

Nell'antico Egitto - o per lo meno, in questa zona - si pensava che fosse necessaria una lingua d'oro per fare una "buona impressione" al signore e giudice degli inferi, Osiride che - secondo i miti - detestava il rumore, motivo per cui durante gli arrangiamenti funerari si pensa che fosse imposto il silenzio.

Solo quando la bocca di una mummia veniva aperta in preparazione per l'aldilà veniva suonata musica o prodotto suono. Ed era proprio per questo motivo che alle mummie veniva collocato all'interno della bocca questo materiale: secondo alcuni esperti, una lingua d'oro avrebbe permesso alle mummie di parlare con Osiride senza fare rumore.

Non tutti avevano la fortuna di possedere un organo così prezioso nell'aldilà. Questo perché il metallo giallo era un materiale popolare nell'antico Egitto per realizzare ornamenti per riti funerari. L'elemento luccicante era considerato la carne degli dei, in particolare la pelle del dio del sole Ra, ed era associato al concetto di eternità (a proposito, ecco altre divinità minori del pantheon egizio).

Gli esperti, però, non hanno capito perché le altre mummie trovate non avessero anch'esse le lingue di questo materiale.