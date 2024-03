Perché questo strano pesce, dai colori curiosi, ha denti simili a quelli umani?

Imbattersi nel pesce “testa di pecora” (in inglese, sheephead) potrebbe essere una sorpresa tanto per i biologi marini che per dei pescatori. Questa specie è stata trovata lungo la costa atlantica del Nord America e ha sempre incuriosito tutti a causa della sua dentatura “umana”.

Il suo nome scientifico è Archosargus probatocephalus e si distingue perché è caratterizzato da strisce nere che si alternano su un fondo argentato; per questo motivo, in inglese è chiamato anche convict fish, cioè “pesce prigioniero”.

È dotato di pinne caudali e pettorali e queste sono adatte alla vita nelle barriere coralline e nei fondali rocciosi; inoltre, dispone di pinne anali più piccole che svolgono un ruolo importante nel mantenimento dell’equilibrio, permettendo al pesce testa di pecora di destreggiarsi con precisione nei paesaggi sottomarini.

Gli inglesi hanno battezzato con la denominazione sheephead questo pesce a causa dei suoi denti, che ricordano molto quelli umani ma da vicino rimandano più chiaramente alla struttura dentale delle pecore. I pescatori e gli abitanti della costa non ebbero nessun dubbio sul nome comune dell’Archosargus probatocephalus, vista la straordinaria somiglianza dei suoi denti e i molari di una pecora.

Le estremità orali di questo essere vivente si sono sviluppate affinché riesca a schiacciare e a macinare animali con guscio come molluschi, bivalvi e crostacei, i quali costituiscono la maggior parte della sua dieta.

