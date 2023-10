Perché le streghe sono verdi, hanno cappelli a punta e hanno un grosso naso?

Senza ombra di dubbio, la strega è una dei personaggi più popolari di Halloween, ma come ha fatto ad assumere le fattezze che conosciamo? Oggi scopriamo perché queste figure sono contraddistinte dal tipico vestito nero, il naso grosso, il cappello a punta e la pelle verde.

Il cappello a punta potrebbe essere ereditato dalle cosiddette donne quacchere, una setta religiosa accusata di stregoneria nel XVII secolo. Tuttavia, ci sono fonti risalenti al Medioevo in cui vengono descritti dei cappelli a punta chiamati “Judenhut” indossati dagli ebrei.

Il vestito nero, invece, divenne consueto tra le donne attempate e carismatiche del Rinascimento. Il colore nero è associato al diavolo e alla magia oscura. Questi abiti divennero presto simboli di malvagità.

La pelle verde è un’invenzione del famosissimo film Il mago di Oz del 1939, in cui fu impiegato la tecnologia del Technicolor per creare un contrato tra il Kansas, in bianco e nero, e il mondo di Oz, in verde. Prima di questo film, le streghe avevano la pelle bianca e rossastra.

Il naso prominente, adunco e curvo era un tratto usato per rappresentare sia le streghe che gli ebrei; ergo, è indubbiamente un simbolo legato alla discriminazione (misogina o antisemita). Era una caratteristica considerata brutta e indicativa di malvagità.

Il calderone, la scopa e il gatto sono tutte immagini tratte dalla figura artistica, letteraria e tradizionale della strega.